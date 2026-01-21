Sozcu.com.tr'ye açıklama yapan yetkililer Çinli e-ticaret devi PDD Holdings bünyesinde faaliyet gösteren Temu’nun Türkiye ofisine bu sabah erken saatlerde operasyon yapıldığını doğruladı. Konuyla ilgili Rekabet Kurumu'ndan açıklama geldi.

Şirket tarafından doğrulanan baskında, yetkililerin ofis içerisinde geniş çaplı inceleme yaptığı bildirildi.

DİJİTAL MATERYALLERE EL KONULDU

Operasyon sırasında ofiste bulunan dizüstü bilgisayarlar ve ana sunucular dahil olmak üzere çok sayıda bilişim ekipmanına yetkililer tarafından el konulduğu öğrenildi.

ŞİRKETTEN İLK AÇIKLAMA

Konuyla ilgili açıklama yapan bir Temu temsilcisi, baskını doğrulayarak şu ifadeleri kullandı:

"Türk makamlarıyla tam bir iş birliği içerisinde hareket edeceğiz ve sürecin şeffaf bir şekilde yürütülmesi için gereken tüm desteği sağlayacağız.

Türkiye ofisimizde bugün erken saatlerde bir denetim gerçekleştirildiğini teyit ediyoruz. Yetkililerle tam iş birliği içindeyiz."

SORUŞTURMANIN KAPSAMI BELİRSİZ

Nasdaq borsasında işlem gören PDD Holdings'e ait olan Temu'ya neden baskın yapıldığına dair resmi makamlardan henüz bir açıklama gelmedi. Soruşturmanın gizliliği nedeniyle baskının nedeni veya kapsamı hakkında ayrıntılı bilgi paylaşılmadı.

REKABET KURUMU'NDAN AÇIKLAMA

Rekabet Kurumu'ndan yapılan açıklamada Temu ofislerinde yapılan incelemenin soruşturma anlamına gelmediği belirtildi.