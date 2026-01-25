7 Ocak 2026'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan kararname ile yurt dışından gümrüksüz alışveriş limiti kaldırılırmış, söz konusu karar milyonlarca vatandaş tarafından tepkiyle karşılanmıştı.

21 Ocak 2026 tarihinde Rekabet Kurumu yetkilileri tarafından e-ticaret platformu TEMU'nun ofisine yapılan baskında çok sayıda dijital materyal ve bilgisayara el konulurken, Çinli platform bugün itibarıyla Türkiye'deki satışlarında büyük bir kısıtlamaya gitti.



YURT DIŞINDAN ALIŞVERİŞ TAMAMEN DURDURULDU



Çin başta olmak üzere dünyanın birçok bölgesinden uygun fiyata ürün satın alınan uygulama, Türkiye'deki kullanıcıların yurt dışından satın alım işlemi gerçekleştirmesini resmen yasakladı.



Yapılan değişikliğin ardından Türkiye'den TEMU uygulamasına giren kullanıcılar, yalnızca yerli satıcıların listelediği ürünlere erişirken, yabancı satıcıların satışa sunduğu ürünler ise Türk kullanıcılara tamamen gizlendi.