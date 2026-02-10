İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç yurt dışında yapılan harcamalarla ilgili çok dikkat çeken bir açıklamada bulundu.

YURT DIŞINDA YAPILAN HARCAMALARA SİTEM ETTİ

Avdagiç, Türk vatandaşlarının yurt dışında yaptığı harcamaların arttığını vurgulayarak, bu harcamaların yurt içinde tutan politikaların geliştirilmesi gerektiğini, vatandaşların turizme dair beklentilerini geliştirecek çalışmaların yapılması gerektiğini söyledi.

"YURT DIŞI GÜMRÜKSÜZ ALIŞVERİŞ ÖNEMLİ BİR TEHLİKE"

Ekim 2025'te yaptığı bir açıklamada Temu ve Shein gibi Çinli e-ticaret devlerinden yapılan alışverişlere karşı olduğunu söylemişti.

Avdagiç yaptığı konuşmada "Çinli Temu, Shein gibi e-ticaret sitelerinden alışveriş, şu anda kişilerin kendi ihtiyaçlarından çıkıp ticarileşmeye başladı. Bu önemli bir tehlike. Teorik olarak hepsi şahsi ihtiyaç da olsa buna bir önlem almak lazım." dedi.