Emekli Yargıtay Üyesi Seyfettin Çilesiz’in, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerinin asılsız olduğu iddiasıyla açtığı dava, Ankara 6. İdare Mahkemesi’nde görüldü. Tarafları dinleyen mahkeme kararını 15 gün içinde açıklayacak.

TÜİK’in ilk kez hakim karşısına çıktığı duruşmada katılımcılar salona sığmadı, koridorlara taştı.

CHP milletvekilleri Cemal Enginyurt ve Salih Uzun, İYİ Parti Milletvekili Erhan Usta ve DEVA Milletvekili İdris Şahin davayı izledi. Boş tencere ve boş pazar çantalarıyla mahkeme önünde toplanan emekliler ise ‘Yalancının mumu mahkemede sönecek’, ‘Saraya bol kepçe, emekliye yok bütçe’ sloganları atıp ‘kırmızı kart’ gösterdi.

AVUKAT DA MAĞDUR

Duruşmada Çilesiz’in avukatı Ali Erdem Gündoğan, TÜİK’in ürün fiyatlarını gizleyerek verilerin denetimini engellediğini, kendisini aklaması için fiyatları açıklaması gerektiğini söyledi. TÜİK mağduru olduğunu belirten Gündoğan, “5 ay önce emekli olduğumda asgari ücretin üzerinde maaş alıyordum, bugün çok altına düştüm” dedi. Çilesiz de TÜİK’in enflasyonu yüzünden emekli maaşlarına az zam yapıldığını belirtirken, “Biz sosyal atık değiliz, devlete yük değiliz, enflasyonun sebebi değiliz” diye konuştu.

TÜİK avukatları ise kurumun en az diğer kamu kurumları kadar güvenilir olduğunu, “Verilerimiz idari ve icrai nitelikte değil” diyerek zammı TÜİK tarafından yapılmadığını savundu. TÜİK avukatları, ucuz otomobillerle lüks Lamborghini marka araçların aynı sepete konulamayacağı örneğini vererek savunma yaptı. Gündoğan da “Emeklinin arabayla işi yok, bir litre sütün, peynirin fiyatını görmek istiyor” dedi.

‘Kendi verilerini inkar etti’

Duruşmayı izleyen Milletvekili Erhan Usta, TÜİK’in savunmasının çok zayıf olduğunu belirterek, “Hatta saçma sapan bir savunma yaptı. Zaten ortada savunulabilecek bir şey yok. İki yıl öncesine kadar kullandığı verileri inkar etmek çok saçma. Böyle savunma olmaz. Umarım mahkeme bunu görecek” dedi. Çilesiz de TÜİK avukatlarının, “Yargıtay üyesi emekliyle işçi emeklisi arasında maaş farkı var” sözlerine, “Fark var ama ben bile geçinemiyorum” karşılığını verdi.

ENAG’a çok ağır suçlama

TÜİK avukatları, ENAG’ın enflasyonu daha gerçekçi hesapladığına ilişkin iddiaları yanıtlarken ENAG’ı sert dille eleştirerek, “ENAG verileri internetten topluyor. Endeksi yok, verisi yok. Şeffaf değil. Temsilcilerinden biri ABD’de, biri İspanya’da, biri Bahreyn’de. Gazeteci Mustafa Sönmez ENAG’ın nitelikli sahtekar olduğunu bile söyledi” dedi. Avukat Gündoğan, “ENAG’ı eleştirebilmek için önce siz şeffaf olun” dedi.

