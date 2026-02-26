Kocaeli'nin Derince ilçesindeki Çenesuyu Ortaokulu'nda teneffüs zilinin "Kabe'de hacılar" ilahisiyle değiştirilmesine tepki gösteren Soner Akbal, İstanbul'da gözaltına alındı.

Akbal, okul müdürünün yanında kayda girerek, "Madem öyle, 12 imamlar orucunda da deyiş çalsınlar. Bu yaptığın kanunsuzluk, yanlış. Burası Kabe mi?" demişti.

Akbal'ın, aile ziyareti için bulunduğu İstanbul'da dün akşam saatlerinde gözaltına alındığı öğrenildi.

Gelişmeyi CHP Grup Başkanvekili Murat Emir duyurdu.

Emir sosyal medya paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

-Kocaeli Derince Çenesuyu Ortaokulu’nda teneffüs zilinin “Kabe’de hacılar” ilahisiyle değiştirilmesine, “12 İmamlar orucunda da o zaman deyiş çalsınlar. Burası Kabe mi?” diyerek tepki gösteren veli Soner Akbal, azılı bir suçlu gibi İstanbul’da kayınvalidesinin evinde gözaltına alındı!

Bu neyin kini, bu neyin acelesi?

Bu vatandaşa zaten yarın Kocaeli Emniyet'e gel ifadeni ver denilmiş. Kaçak değil, suçlu değil!

Sizin derdiniz hukuk değil; sizin derdiniz yanlışınızı yüzünüze vuran, sessiz kalmayan her sese "şafak vakti" operasyonuyla gözdağı vermek!