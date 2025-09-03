TED Ankara Kolejliler Derneği tarafından İstanbul’da organize edilen tenis turnuvası, birçok ismin katılımıyla gerçekleşti. Bu prestijli organizasyonda mücadele eden Mert Ramazan Demir, üstün performansıyla turnuvanın galibi oldu.

SADECE EKRANIN DEĞİL, KORTLARIN DA YILDIZI

Yalı Çapkını dizisinde canlandırdığı Ferit Korhan karakteriyle büyük bir hayran kitlesine ulaşan Demir, sahne dışındaki yetenekleriyle de göz dolduruyor. Oyunculuk kariyerindeki başarısının yanı sıra spora olan ilgisi ve disipliniyle de öne çıkan Demir, bu kez tenis kortlarında sergilediği performansla adından söz ettirdi.

Turnuva boyunca sergilediği oyun izleyicilerden tam not aldı. Tüm rakiplerini eleyerek finale çıkan başarılı oyuncu, final maçında da galip gelerek şampiyonluk kupasını kaldırdı.

YENİ PROJESİ ŞİMDİDEN MERAK KONUSU

Yalı Çapkını dizisinin final yapmasının ardından hayranları, Demir’in kariyerinde nasıl bir yol çizeceğini merak ediyordu. Yakışıklı oyuncunun yeni bir dijital projeyle ekranlara dönmeye hazırlandığı öğrenildi. Projede Mert Ramazan Demir’e, son dönemin dikkat çeken oyuncularından Miray Daner’in eşlik edeceği açıklandı.

Yeni proje hakkındaki detaylar henüz netleşmese de ikilinin uyumu ve projeye dair beklentiler şimdiden sosyal medyada konuşulmaya başlandı.