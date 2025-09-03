Uluslararası Tenis Federasyonu (ITF), 1972 yılında yaptığı araştırmalar sonucunda topların “optik sarı” renkte olmasını kararlaştırdı. Bunun nedeni, insan gözünün bu parlak sarı-yeşil dalga boyunu en kolay algılamasıydı. Renkli televizyon yayınlarının yaygınlaşmasıyla beyaz toplar ekranda görünmez hale gelirken, sarı toplar çok daha net bir şekilde izlenebildi. Böylece seyirciler oyunu rahatça takip etmeye başladı.

UZUN YILLAR BEYAZ VE SİYAH TOPLAR ÜRETİLDİ

Aslında tenis topları uzun yıllar boyunca beyaz ya da siyah renkte üretilmişti. Daha da geriye gidildiğinde ise topların at kılıyla doldurulmuş deri parçalarından, mantardan veya yünden yapıldığı görülüyor. Ancak standart üretimle birlikte kauçuk çekirdekli ve flanel kaplı toplar kullanılmaya başlandı. Renkli televizyonun yaygınlaşması ise bu sürecin kırılma noktası oldu ve optik sarı, sporda resmi renk haline geldi.

SARININ AVANTAJI NELER?

Sarı renk, sadece televizyonda görünürlüğü artırmakla kalmadı; kort zeminlerinde de oyuncuların topu daha kolay takip etmesini sağladı. Çim, toprak ya da sert zemin fark etmeksizin, sarı top kontrastı en iyi veren seçenek oldu. Wimbledon bile uzun yıllar beyaz top ısrarını sürdürse de 1986’dan itibaren sarıya geçti.

Buna rağmen, tartışmalar hiç bitmedi. Bazı tenisçiler ve izleyiciler topları yeşil, bazıları sarı olarak görüyor. Bunun nedeni, rengin spektrumda sarı ile yeşil arasında bir yerde durması. Resmi adı “optik sarı” olsa da bu ton kimi zaman “güvenlik sarısı” ya da “sarı-yeşil” olarak da tanımlanıyor.

GELECEKTE RENGİ DEĞİŞİR Mİ?

Uzmanlara göre yakın zamanda tenis toplarının renginde bir değişiklik beklenmiyor. Pembe veya turuncu gibi neon tonlar üzerinde zaman zaman denemeler yapılsa da optik sarının sağladığı görünürlük hiçbirinde yakalanamadı. Bu nedenle parlak sarı, sporun kimliğinin ayrılmaz bir parçası haline geldi.