Son yıllarda yaptığı açıklamalarla adından sıkça söz ettiren rockçı Teoman, sunuculuğunu Ahmet Mümtaz Taylan'ın üstlendiği 'Empati' programına konuk oldu.

Çocukluğuna ve gençlik yıllarına dair bilinmeyenlerini anlatan Teoman, annesi, teyzesi ve anneannesiyle büyüdüğünden bahsetti:

"Babam 2 yaşında öldüğü için bir erkek figürü tanımadım. Bu yüzden benim erkek figürlerim Zagor, Elvis Presley falan oldu. Ürkek bir çocuk olarak yetişiyorsun. Sana güven veren bir babanın eksikliği stres yaratıyor insanda. Huzursuz biri olup çıkıyorsun sonunda. Onlarla büyümem kadınlığın o inceliğini öğrenmemi sağladı. Fazla maço olmayan alanlarda büyüdüm."

"Hayatım kahramanlarıma özenmekle geçti" diyen Teoman, "12-13 yaşında Elvis Presley gibi bir rock yıldızı olmaya karar verdim" ifadelerini kullandı.

Daha önce söylediği "Annem depresif birisidir. Ben de öyle biriyim. Dışarı çıkarken bir zırh takıyorum" sözleriyle alakalı da "Çocuklukta nasıl bir ortamdaysanız o size geçiyor. Annemde beğenmediğim tüm özellikler bana geçti, depresyon da dahil. Kendimi daha dingin biri yapmaya çalışıyorum. Sabahları evden kendimi telkin ederek çıkıyorum. Aksi ve sürekli kavga çıkaran insanları beğenmiyorum. Aksi bir yaşlı olmaktan çok korkuyorum. Oraya doğru gitmemek için çabalıyorum" dedi.

"ANNEM YILLARCA BUNA ÜZÜLDÜ"

Teoman, "Annen bu rock starlık meselesini nasıl karşıladı?" sorusu üzerine şöyle konuştu:

"Annem 93 yaşında ve onu hâlâ aşamadı. Beni hep zeki, efendi çocuk olarak öğretmenlerimden duyunca benim toplumda statüsü daha güzel bir şey olacağımı düşünüyor ve istiyordu. Ben şarkıcı olunca yıllarca buna üzüldü ve utandı. Hâlâ yaptığım işi beğenmiyor ve bana yakıştırmıyor. Ama artık arkadaşları 'Ay Teoman'ı çok seviyoruz' dediği için mutlu. Sonunda onu mutlu edebildim."

Seneler önce kaybettiği babasına dair ise konuşmayı sevmediğini ifade eden Teoman, "İki yaşında birinin babasını kaybetmesi ölümüne değil, yokluğuna üzülmek. Çocukluktaki eksiklik hiç geçmiyor. Evdeki ortam seni yoğuruyor. Eğer annen babanın yokluğunu dram gibi değil de normalleştirse daha farklı olabilirdi. Sana büyük bir acı, eksiklik hissini onlar veriyor. Mutsuz bir ebeveyn seni mutsuz ediyor" dedi.

"HAYAL ETTİĞİM GİBİ BİR BABA OLAMADIM"

Zeyno adında bir kızı olan Teoman, babalığıyla ilgili de şunları söyledi:

"Hayal ettiğim gibi bir baba olamadım. Kendi kendime 'Teoman sen nasıl baba olunur bilmiyorsun, kızına sahtekar değil de dürüst bir baba olsan iyi olur' dedim. Babalık için elimden geleni yapıyorum. Baba olduktan sonra da artık çocuk gibi davranmaman gerektiğini biliyorsun. Zaten yaşın gittikçe ilerliyor. Eski Teoman gibi bir adamı sürdüremeyeceğimi de anladım. Sadece babalıkla değil."