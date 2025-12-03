Ünlü rock sanatçısı Teoman, son konserindeki sahne performansıyla sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Konser sırasında vokalinin yanında diz çökerek şarkı söyleyen Teoman’ın, genç vokalin bacaklarına birkaç saniye baktıktan sonra dokunduğu anlar izleyiciler tarafından kayda alındı.

PERFORMANS KESİLMEDEN DEVAM ETTİ

Sahnedeki etkileşim şarkı ritmine uygun şekilde sürerken, genç vokalin performansına ara vermeden devam ettiği görüldü.

Ancak bu anlar, izleyenlerin cep telefonu kameralarıyla kaydedilerek kısa sürede sosyal medya platformlarında dolaşıma girdi.

SOSYAL MEDYADA İNFİAL YARATTI

Görüntüler binlerce yorum ve paylaşım alarak kısa sürede gündeme oturdu. Bir kesim Teoman’ın davranışını “sahne şovu” olarak değerlendirirken, diğer bir kesim ise hareketi “gereksiz, şaşırtıcı ve sınır aşan bir davranış” şeklinde nitelendirdi.