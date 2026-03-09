Son dönemde verdiği konserlerle hayranlarıyla buluşan Teoman’ın sahnedeki performansı sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Konseri izleyen bir dinleyicinin yaptığı paylaşım ise kısa sürede gündemin en çok konuşulan konularından biri haline geldi. İzleyici, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda “5.000 liram sahnede can çekişiyor” ifadelerini kullandı.

TEOMAN PAYLAŞIMI KISA SÜREDE VİRAL OLDU

“Paramparça” performansı tartışma yarattı

Sosyal medyada dolaşıma giren görüntülerde, Teoman’ın en bilinen şarkılarından biri olan Paramparça performansı dikkat çekti.

Bazı kullanıcılar sanatçının performansı sırasında zaman zaman detone olduğunu ve sahnede yorgun göründüğünü öne sürdü.

SOSYAL MEDYA İKİYE BÖLÜNDÜ

Görüntülerin yayılmasının ardından sosyal medya kullanıcıları ikiye bölündü.

Bir kesim sanatçının performansını eleştirirken, bazı hayranları ise Teoman’ı savundu. Destek veren kullanıcılar, sanatçının sahne enerjisinin ve tarzının yıllardır aynı olduğunu belirterek yapılan eleştirilerin abartılı olduğunu dile getirdi.

Teoman’ın performansına ait görüntüler ve izleyicinin yaptığı paylaşım kısa sürede sosyal medyada gündem olurken tartışmalar da devam ediyor.