

Teoman'ın katıldığı bir YouTube kanalında yaptığı açıklamalar çok konuşulmuştu. Rockçı "Instagram'da öneriler bölümünden güzel kızları takip ediyorum. Aslında hepsiyle tanışabilirim ama o kızlarla ilgili hiçbir planım yok. Onları figür olarak görüyorum. Vazo seyreder gibi seyrediyorum, hoşuma gidiyor" ifadelerini kullanmıştı.

Önceki gün Cihangir'de görüntülenen Teoman, muhabirlerin "Hâlâ Instagram hesabınızdan güzel kızlara bakıyor musunuz?" sorusuna "Zamparalık yüzünden değil görsel olarak beğendiğim için bakıyorum demiştim ama hala bırakamadım, bakmayı seviyorum" yanıtını verdi.

Teoman Ortadoğu'dan gelen konser teklifini neden reddettiğini de "O hafta 3 konser vermiştim. Birini de reddetmek zorunda kaldım. 'Pazarımı bana bırakın' dedim, yoksa ben gün nedeniyle konser reddedecek birisi değilim. Öyle bir şımarıklık değildi. Artık 25 yaşında bir müzisyen değilim, eskiden günde 3 konser verdiğim bile oluyordu ama artık o Teoman değilim. Yoruluyorum" sözleriyle açıkladı.