Teoman önceki gün Nişantaşı'ndaydı. 58 yaşındaki rock'çı "Ortaokul arkadaşımla buluştum.Eski arkadaşlarımla görüşmeye gayret ediyorum"dedi.

Bu hafta iki konserinin olduğunu belirten Teoman "Bu ay ve kasım yoğun. Aralık ayında azaltıyoruz. Yoğun konser vermeyi sevmiyorum. Dozunda tutuyorum. Hiç konser vermeyince de kendimi işe yaramaz hissediyorum. İkisinin ortasını buluyorum" diye konuştu.

"STAR AFRA TAFRASI YAPMIYORUM"

Teoman, "Sosyal medyada videolarınızı görünce ne hissediyorsunuz?" sorusuna da şu yanıtı verdi:

"Ben ne demişim' diyorum. İçimden geldiği gibi konuşuyorum. Star afra tafrası yapmıyorum. 58 yaşındayım, star gibi yaşamak istemiyorum. Gündelik hayatım monoton. Bundan da memnunum."