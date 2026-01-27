

Son yıllarda yaptığı açıklamalarla adından sıkça söz ettiren rockçı Teoman, 2010 yılında oyuncu Ekin Türkmen ile aşk yaşamıştı.

Eski sevgililer, önceki akşam Cihangir bir kafede objektiflere yakalandı.

YÜZÜNÜ SAKLAMAYA ÇALIŞTI

Teoman yüzünü saklamak isterken Türkmen rahat davranışlarıyla dikkat çekti.

"ANNEM HÂLÂ YAPTIĞIM İŞİ BEĞENMİYOR"

Geçenlerde Ahmet Mümtaz Taylan'ın sunduğu 'Empati' programına konuk olan nlü rockçının "Annen rock starlık meselesini nasıl karşıladı?" sorusuna verdiği yanıt gündem olmuştu:

"Annem onu hâlâ halledemedi! Beni öğretmenlerimden hep zeki, efendi çocuk olarak duyduğu için zannetti ki cumhurbaşkanı olacağım! Boğaziçi Üniversitesi'ne girdim, saçlarım uzun, 'şarkıcı olacağım' diyorum, mahvoluyor. Toplumda statüsü daha güzel bir şey olsun istiyordu. Yıllarca üzüldü, utandı şarkıcı oluşumdan."

"Şimdi şimdi rahatladı, artık ben bu yaşa geldikten sonra. Bunun nedeni de arkadaşlarının 'Teoman'ı çok seviyoruz' demeleri. Hâlâ beğenmiyor yaptığım işi, hiç bana yakıştırmıyor ama arkadaşları ve komşular 'Teoman'ı çok seviyoruz' dediği için mutlu. Sonunda onu mutlu edebildim."