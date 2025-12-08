TEPAV Para Politikası Çalışma Grubu, yayımladığı son değerlendirme notunda, para politikasında güven ve öngörülebilirliğin sağlanabilmesi için enflasyon hedefi ile politika faizi arasındaki uyumun açık biçimde ortaya konulması gerektiğini vurguladı.

2026 hedefi korunacaksa faizlerin sabit tutulması, hedef güncellenecekse 200 baz puanlık indirim yapılması çağrısında bulundu.

FAİZ GÜNCELLENECEKSE 200 BAZ PUAN İNDİRİLMELİ

Raporda şöyle denildi: "2026 sonu enflasyon hedefi değiştirilmeyip yüzde 16 düzeyinde kalacaksa politika faizi sabit tutulmalıdır. Ancak 2026 yıl sonu enflasyon hedefi, Merkez Bankası'nın yakın dönem uygulamalarının ima ettiği gibi yüzde 20-25 aralığına güncellenecekse politika faiz oranı 200 baz puan düşürülmelidir."

Merkez Bankası yılın son Para Politikası Kurulu toplantısını bu perşembe yapacak. Politika faizi yüzde 39,5 düzeyinde bulunuyor.