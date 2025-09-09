Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı (TEPAV), 22’nci Para Politikası Değerlendirme Notu’nu yayımladı. Raporda, son dönemde iç siyasette yaşanan gelişmelerin belirsizlikleri artırdığı ve bunun Türkiye ekonomisi açısından riskleri büyüttüğü vurgulandı. Özellikle finansal istikrar göstergelerinin yakından izlenmesi gerektiğine dikkat çekilen notta, risklerin gerçekleşmesi durumunda finansal istikrarı korumaya yönelik önlemlere öncelik verilmesi gerektiği ifade edildi.

YÜKSEK RİSKLER DEVAM EDİYOR

TEPAV, daha önceki değerlendirmelerinde dile getirilen risklerin devam ettiğini de yineledi. Notta, enflasyon beklentilerinin hâlâ çıpalanamadığı, kamu tarafından belirlenen mal ve hizmet fiyatlarında yüksek artışların sürdüğü, bütçe açığının yüksek seviyede kaldığı, ekonomi programına yönelik şikâyetlerin arttığı ve ihracatçıların küresel pazarlarda Çin rekabetiyle karşı karşıya kaldığı aktarıldı.

FAİZ SABİT TUTMA ÖNERİSİ

TEPAV Para Politikası Çalışma Grubu, tüm değerlendirmeler ışığında politika faizinin yüzde 43’te sabit tutulmasını önerdi. Ayrıca para politikasının esnekliği için Merkez Bankası’nın gecelik borç verme faizi ile repo faizi arasındaki alanın korunması gerektiği belirtilerek yüzde 46 seviyesindeki gecelik borç verme faizinde de değişikliğe gidilmemesi tavsiye edildi.

TEPAV, enflasyonun kalıcı olarak düşürülebilmesi için kapsamlı bir ekonomik programın bir an önce hayata geçirilmesi gerektiğini de vurguladı.