

Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı (TEPAV), mayıs ayına ilişkin Gıda Fiyat Endeksi'ni (TEGE) yayımlandı. TEGE verilerine göre, mayısta aylık gıda enflasyon oranı yüzde 1,21 olarak kaydedildi. Mayıs ayına dair mutfak enflasyonunu TÜRK-İŞ yüzde 4,40 olarak hesaplarken, İTO İstanbul Tüketici Fiyat Endeksi (İTÜFE) yüzde 3,24 ve İTO Ücretliler Geçinme Endeksi (ÜGE) yüzde 0,09 olarak açıklamıştı.

YILLIK GIDA ENFLASYONU YÜZDE 30,6

Mayıs 2025 itibarıyla yıllık gıda enflasyonu TEGE ile yüzde 30,6, TÜRK-İŞ mutfak enflasyonu ile yüzde 32,3, İTÜFE ile yüzde 40,5 ve ÜGE ile yüzde 35,8 olarak kaydedildi.

LİMON, KİVİ VE PORTAKALA ZAM GELDİ

Mayıs ayında taze meyve ve sebze kategorisinde fiyatı en çok düşen ürünler sivri biber, çarliston biber ve salatalık olurken limon, kivi ve portakal fiyatlarında yüksek artışlar görüldü. Taze meyve ve sebze kategorisi dışındaki ürünlerde ise en fazla fiyat artışı kuru kayısı, Antep fıstığı ile margarinde görülürken balık, yumurta ve ayranda da fiyat düşüşleri görüldü.