Somlo Tepesi’nde yapılan keşif, bölgenin Tunç Çağı’ndan Demir Çağı’na geçişte kesintisiz yerleşime sahne olduğunu gösteriyor. Araştırmaya göre bu tepe, Hallstatt kültürüne ait önemli bir metal işçiliği merkeziydi.

TUNÇ VE DEMİR ÇAĞI’NIN MERKEZİ

Araştırmacılar, höyükteki bronz yığınları, külçeler, döküm artık parçaları ve eritilmiş damlaları incelediklerinde bu tepenin birden fazla bronz işleme atölyesine ev sahipliği yaptığını düşündürüyor. Hallstatt kültürüyle ilişkilendirilen bu nesneler, Orta ve Batı Avrupa’da nadir rastlanan bir yoğunlukta.

Hallstatt kültürü genellikle Almanya ve Avusturya çevresinde bulunurken, Macaristan’daki bu yeni buluntu, bu kültürün coğrafi yayılımı ve kronolojisi hakkında yeni ipuçları sunuyor.

Kazılar sırasında bazı metal eşyaların içine yerleştirildiği seramik kaplar bulundu. Araştırmacılar, bu tür kapların söz konusu dönem için nadir olduğunu belirtiyor. Eşyaların bu şekilde gömülmesi, gömülerin basit kullanım eşyaları mı yoksa ritüel amaçlı mı olduğu sorusunu gündeme getiriyor.

Metal nesnelerin yanı sıra kazılarda yaban domuzu ve evcil domuz dişleri, kehribar boncuklar, kumaş ve deri parçaları da bulundu. Ayrıca tepedeki tortularda küçük taneli mercimek ve darı gibi tahıl kalıntılarına da rastlandı. Bu bulgular, söz konusu çağlarda tarımsal üretimin önemli olduğunu doğruluyor.

EŞSİZ BİR ARKEOLOJİK ALAN

431 metre yüksekliğindeki Somlo Tepesi, Veszprém bölgesinde üzüm bağlarıyla çevrili bir plato. Modern taş ocakçılığı faaliyetlerinden uzak kalan bu alan, tarihî dokusunu korumuş ve arkeolojik çalışmalara elverişli hale gelmiş.

Geçmişte 19. yüzyıla ait bazı kayıtlar, tepenin eteklerinde de antik kalıntılara rastlandığını bildiriyor. Ancak bu yeni bulgular, tepede yürütülen ilk sistematik araştırmanın sonucunda elde edildi.