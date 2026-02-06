ÜLKEYİ KEMİREN YOZLAŞMA ÖYLE YAYILDI Kİ, FIRSATI BULAN RAHATÇA SUÇ İŞLİYOR

1 - Postacılar, 1.5 milyon gönderiyi gizlice sattı

Bursa PTT Başmüdürlüğü’ne bağlı Osmangazi Posta ve Kargo Dağıtım Müdürlüğü’nde yaşandığı öne sürülen skandal, “Bu kadarı da olmaz” dedirtti. PTT Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı’nın soruşturmasına göre, postalar dağıtılmadı. Ya kağıtçılara satıldı ya da yakılarak yok edildi. BirGün’ün haberine göre, 2022, 2023 ve 2024 yıllarında müdürlüğe yurttaşlar ve tüzel kişiler tarafından toplam 1 milyon 500 bin posta teslim edildi. Postaların önemli bir bölümü dağıtılmadı.

Yaklaşık 20 ton ağırlığındaki postalar yüzlerce torbada birikti. 14 Nisan 2024’te bodrum kattaki depodan çıkarılarak “kağıtçılara satıldı.” PTT Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı’nın 15 Ekim 2024 tarihli raporunda ise skandalın boyutu netleşti. Raporda, pazar günleri mesaiye gelen bazı dağıtıcıların postaları dağıtıma götürüyormuş gibi müdürlükten çıkardığı belirtildi. Postacılar, posta gönderilerini hurda olarak sattığı ya da yakılarak parça parça imha ettiği düşünülüyor.

2 - İl spor müdüründen yurt müdürüne şiddet

Elazığ İl Gençlik ve Spor Müdürü Abdulsamet Eren hakkında, İzzetpaşa Kız Öğrenci Yurdu’nda görev yapan müdür yardımcısı S.A.’ya yönelik şiddet, tehdit ve hakaret iddialarıyla suç duyurusunda bulunuldu. İddiaya göre olay, 3 Şubat 2026’da yurtta düzenlenen kahvaltı organizasyonunun ardından yaşandı. S.A., önceden katılmayacağını bildirdiği kahvaltıya neden gelmediğinin sorulması üzerine oruçlu olduğunu söylediğini, bu yanıt sonrası Eren’in kendisine hakaret ettiğini öne sürdü.

Abdulsamet Eren

S.A.’nın ifadesine göre Abdulsamet Eren, dolu bir su şişesini fırlattı, ardından üzerine yürüyerek kolunu ve boynunu sıktı, memuriyetiyle tehdit etti. Araya başka personelin girmesiyle olay daha fazla büyümeden sona erdi. S.A., Fırat Üniversitesi Hastanesi’nden darp raporu alarak polis merkezine gitti ve şikâyetçi oldu. Olayla ilgili adli süreç başlatılırken İl Müdürlüğü’nden henüz bir açıklama yapılmadı. (Evren DEMİRDAŞ)

3 - Aile hekimini döven müezzin hapse atıldı

Konya’da, aile sağlı merkezinde, muayene sırası nedeniyle tartıştığı Aile Hekimi Dr. Ahmet Tolu’ya saldırıp, darbeden ve adli kontrolle serbest bırakılan müezzin Yusuf Mete, Cumhuriyet Başsavcılığı’nın itirazı üzerine tutuklandı. Olay, 27 Ocak’ta Selçuklu ilçesindeki Şehit Ufuk Başarı Aile Sağlığı Merkezi’nde meydana geldi. Kendi aile hekiminin izinli olduğunu öğrenen Yusuf Mete, Dr. Ahmet Tolu’dan muayene olmak istedi.

Dr. Ahmet Tolu (solda) - Yusuf Mete (sağda)

Tolu’nun hastası olduğunu ve sırasını beklemesi gerektiğini söylemesi üzerine tartışma çıktı. İddiaya göre Mete, kısa süre sonra tekrar odaya girerek Dr. Tolu’nun parmağını ısırdı, yumrukla saldırdı. Sağlık çalışanlarının araya girmesiyle saldırgan uzaklaştırıldı. Yaralanan Dr. Tolu hastanede tedavi altına alındıktan sonra taburcu edilirken, Mete hakkında şikâyetçi oldu.

4 - Yenidoğan çetesi raporu 8 yıl önce örtbas edilmiş

Sayıştay’ın, Yenidoğan çetesinin varlığını 8 yıl önce tespit ettiği ve kapsamlı bir rapor hazırladığı ortaya çıktı. Bebekleri gereksiz yere küvozde yatırarak devleti dolandıran çete, para kapısı olarak gördüklerin onlarca bebeğin ölümünden sorumluydu.

Sayıştay’ın “Üniversite Hastanelerinin Mali Yapısı” başlıklı Sayıştay raporunda göre, Şanlıurfa’da bir yıl içinde doğan bebeklerden 932’si ortalama 37 gün küvözde tutuldu. Aynı ildeki devlet hastanelerinde doğan bebekler ise ortalama 2 gün küvözde kaldı. CHP Genel Başkan Yardımcısı Yavuzyılmaz, Sayıştay raporunun AKP tarafından örtbas edildiğini ileri sürerek, “Batman, Şanlıurfa, Mardin ve Van’daki özel sağlık kuruluşlarında, bebeklerin küvözde ortalama kalma sürelerinin kamu hastanelerine göre 5 kat fazla” dedi. (Başak KAYA)