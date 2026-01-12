AKP Sözcüsü Ömer Çelik, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan MYK'nın ardından basın toplantısı düzenledi.

Ömer Çelik, sanal bahis ve kumarın Türkiye’ye yönelik bir operasyon aracı olarak kullanıldığını belirterek, illegal bahis ağlarının kara para ve mafya bağlantılarıyla birlikte tüm boyutlarıyla ele alındığını söyledi. Çelik, cep telefonları ve dijital platformlar üzerinden yayılan bu tehdide karşı, toplum ve vatandaşları korumayı amaçlayan kapsamlı bir eylem planının MYK’da ana gündem maddesi olarak görüşüldüğünü ifade etti.

TEPKİ ÇEKEN DÜZENLEME GERİ ADIM SİNYALİ

Gümrük vergisi muafiyetine ilişkin düzenleme hakkında da değerlendirmelerde bulunan Çelik, 30 euro altındaki siparişlere yönelik uygulamanın kaldırılmasının temel gerekçesinin tüketici sağlığı, ürün güvenliği ve haksız rekabetin önlenmesi olduğunu söyledi.

Çelik, “Ticaret Bakanlığı aşırı fiyatlamalarla ilgili süreci yakından takip ediyor. Teknolojik gereklilik doğuran istisnai durumlar için yeni değerlendirmelere açık olunabilir” dedi.