Karabük’ün Yenice ilçesinde cuma namazı çıkışında çekilen bir fotoğraf sosyal medyada tepki topladı.

Mustafa Kemal Çiçek, bir koruma polisinin elinde ayakkabı ve kerata ile cami kapısında ilçe kaymakamını beklediği kareyi paylaştı.

Çiçek, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

-Karabük’ün şirin ilçesi Yenice’de bugün duruşmam olması hasebiyle bulundum. Cuma namazımı da, bu vesileyle Yenice ilçe merkezinde mukim olan 'Yeşil Camii'de' eda ettim. Namaz çıkışında gördüğüm görüntüden büyük üzüntü ve öfke duydum!

-Elinde, kerata ve bir çift ayakkabıyla ilçe kaymakamını bekleyen devletin polisi! Kendisini uyardım, böyle bir vazifen yok dedim! Emir kuluyum dedi! Böyle kamu idaresi, kamu yönetimi olmaz olsun!

-Siz kimsiniz, hikmetiniz nedir! Mutlak eşitliğin olduğu ALLAH’ın evinde, Türk polisi, 30 yaşında maaşlı bir bürokratın ayakkabı taşıyıcısı değildir! Kamu yöneticisi, milletine hizmetkar olmalı! Millet, kendinden menkul, kaymakam olmuş, lakin adam olamamış tiplerin uşağı değildir!"

-Görüntüler kısa sürede gündem oldu ve tepki çekti. Eleştiriler üzerine Yenice Kaymakamı Mert Canga, Çiçek'e ulaştı ve "böyle bir talimat vermediğini, koruma polisinin gereksiz bir vazife aldığını, kötü görüntüye müdahale etmemiş olmakla hatalı olduğunu" söyledi.

-Biraz evvel Yenice Kaymakamı Sayın Mert Canga tarafından arandım! Saygılı ve değerli bir görüşme oldu! Sağolsun durumu içtenlikle anlattı, koruma polisinden, ayakkabılarının hazır edilmesi yönünde hiç bir zaman; kamusal, mesleki değerleri ve anlayışı kapsamında talimatı olmadığını ve olamayacağını, koruma polisinin üzerine gereksiz bir vazife aldığını, kendisini de zor duruma soktuğunu, zamanında, bu kötü görüntüye müdahale etmemiş olmakla hatalı olduğunu samimice ifade etti.

-Kendisine itibar ettiğimi belirtmek istiyorum! Benim hatam ise Kaymakam bey makam aracı ile değil, hâkimlerimizle hükümet konağına yürüyerek gitmiş! Bu anlamda, kul hakkına girdiğim için... Belki de orada, makam aracı ile gittiğini değerlendirmemiş olsaydım kaymakam beyle bir temas imkanı mümkün olacaktı! Bu nedenle yanılgıya düşmüş olmakla kendimi hatalı görüyorum! Kaymakam beyin, içten bilgilendirmesi ve duruşu değerlidir. Hassasiyeti için teşekkür ediyorum.