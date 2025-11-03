Bayrampaşa Belediyesi'nde temmuz ayında Saki Teker ve Ali Karahasanoğlu, isimli iki meclis üyesi CHP'den istifa edip dönemin Belediye Başkanı Hasan Mutlu'yu kamuoyu önünde "yolsuzlukla" suçladı.
16 Eylül 2025'te Hasan Mutlu ve bazı belediye yöneticileri tutuklandı.
İçişleri Bakanlığı Mutlu'yu görevden uzaklaştırdı.
Bunu izleyen süreçte değişen meclis aritmetiğiyle, 27 Ekim 2025'te iptal edilen seçimlerin ardından yapılan oylamada AK Parti'li İbrahim Akın belediye başkanvekili seçildi.
Oturumda bağımsız üye Saki Teker'in kritik oyu belirleyici oldu.
CHP sonuçlara itiraz etti ancak Akın'ın başkanvekilliği ilan edildi ve yönetim fiilen AKP'ye geçti.
Mahkeme kararıyla tekrarlanan seçimde AKP’li İbrahim Akın başkan vekili seçildi.
Belediyede dikkat çeken bir gelişme de yaşandı...
CHP’den istifa ederek AKP’ye geçen meclis üyesi Saki Teker, Bayrampaşa Belediye Başkan Yardımcısı olarak atandı.
TEPKİ ÇEKEN POZ
Teker’in adı, birlikte istifa eden eski CHP’li meclis üyesi Ali Karahasanoğlu’nun paylaştığı fotoğrafla gündeme gelmişti...