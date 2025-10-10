AKP MYK toplantısı Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıda gündem olan maddelerden biri de belediyelerdeki rayiç bedel uygulamaları oldu.

Emlak vergisine esas alınan arsa rayiç bedellerindeki artış kamuoyunda tepkilere neden oldu. Tepkiler sonrası AKP'den de geri adım gelirken Erdoğan da partililere talimat verdi.

Türkiye gazetesinde yer alan habere göre Erdoğan, "Meclis iradesinde düzenleme yapın. Olağanüstü, kabul edilebilirliğin dışındaki uygulamaları engelleyin ve kalıcı çözüme kavuşturun. Bundan sonra böyle şeylerin olmaması için tedbir alın" dedi.