Meclis Adalet Komisyonu’nda görüşmelerine başlanan yargı paketinde bugün kritik bir değişiklik yapılacak.

Covid-19 mağdurları kapsamında tahliye olacak tutuklulardan ‘kadına şiddet ve çocuk istismarından’ cezaevinde olanlar dışarı çıkamayacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan dün AKP Grup toplantısı bittikten sonra Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Aile Bakanı Mahinur Göktaş ve AKP Grup Başkanı Abdullah Güler ile özel bir toplantı yaptı.

Milletvekillerinden kamuoyundan gelen çok sayıda eleştirileri hatırlatan Erdoğan, “Bu eleştirileri dikkate alarak, düzenleme yapın” talimatı verdi.

ÖNERGE VERECEĞİZ, 2 SUÇ KAPSAM DIŞI…

Kanun teklifi sahiplerinden AKP’li bir milletvekili SÖZCÜ’ye şu açıklamayı yaptı:

-Bugün komisyonda önerge ile değişiklik yapacağız. Kadına şiddet ve çocuk istismarının kapsam dışında tutacağız.

-Komisyon dün 15 maddeyi görüşerek kabul etti. Toplam 38 maddelik paketin görüşmelerine saat 18.00’de devam edilecek.