İçinizden Biri Ekrem Açıkel, gümrüksüz alışveriş döneminin bitmesini SÖZCÜ TV ekranlarında değerlendirdi.

Açıkel, "30 euro fiyatı vardı onu da kaldırdılar. Ne oldu peki, hepimizin gözü önünde uçtu fiyatlar uçtu. Yerli sanayiciyi koruyorlar, inovasyona Türkiye'nin yatırım yapmasını mı sağlıyorlar yoksa biz vatandaşlar olarak kazıklanıyor muyuz?" dedi.

Açıkel, sözlerine; "Elif Akkaya editörümüz ile birlikte manşeti attık 'Kaybeden hep biziz'... Buyrunuz wi-fi kablosuz USB adaptörü. Bir 2 bin 900 liralık etiket var bir de 10 bin liranın üzerinde etiket var. Türkiye'de tüm ürünlere gümrük Bergisi getirilmiş durumunda, gümrüksüz alışveriş bitti. 30 euro'nun üzerinde, farkındayım ama konuyu anlayalım." diye devam etti.

Açıkel durumu, "O zaman ne var, gümrüksüz alışveriş yapabiliyorsun. 30 euro'luk baraj var, daha kaldırılmamış. 18 Eylül'de fiyat 2 bin 899 lira... Ben böyle şeyleri anlatırken belgesiyle etiketiyle konuşurum. Buyrun, 12 ocak 2026'da 10 bin 384 lira... Sadece bir kararın ardından fiyatın ne kadar fırladığının ispatı.

Kaç gün geçti? sadece 115 gün... 115 günde alınan gümrüksüz alışveriş bitmiştir kararı ardından artış yüzde 256 olmuş. Yerli üreticiyi kullanacağız, inovasyona yatırım yapılacak. Bunlar kulağa hoş geliyor ama ithalat lobisi diye bir şey var. Ben kötümserim. Vatandaş hep kaybediyor, kaybeden hep biziz. Umarım yerli üretici bunları ucuza üretir ve biz zamları yemeden alabiliriz." sözleriyle özetledi.

YİNE KASA KAZANDI

Ekrem Açıkel, "Söz verdim ithalat lobisi, bu tanımlama bana ait değil. ben ona takla attırdım, karşınıza da tırnak içerinde 'Kazık Lobisi' diyerek benim tanımlamam çıktı. Bakınız hem boya fırçası, hem vintage güneş gözlüğü hem de meşhur Ticaret Odası Başkanı bu yasağa sevinen, sürecin sonunda kazanan sayın Şekip Avdagiç'in kendi fabrikasında ürettiği ürünün karşılaştırmasıyla anlatacağız" ifadelerini kullandı.

Açıkel, "Detaylı boya fırçası bir örnek, yurt dışından aynı ürün aynı marka aynı üretici 56, 66 liralık fiyat veriyor. Yasak, artık gümrüklü. Peki alamayınca ne oluyor? Aynı ürün aynı marka aynı üretici 752 lira... Kim kazandı? Vatandaşın kaybettiği çok açık..." dedi.

KARARIN ARDINDAN DEV ZAM

Özellikle elektronik, ev aletleri, giyim ve günlük kullanım ürünlerinde çok kısa sürede yüksek oranlı zamlar yaşandı. Paylaşılan bir örnekte, Eylül 2025’te yaklaşık 2 bin 900 TL olan bir elektronik ürünün fiyatının 3,5 ay içinde 10 bin TL’nin üzerine çıktı.

Bir başka örnekte ise yurt dışında 50–55 euro, yani yaklaşık 2 bin 300 TL seviyesinde satılan bir mutfak cihazının Türkiye’de popüler bir e-ticaret platformunda 14 bin TL civarında listelendiği paylaşıldı. Sosyal medya kullanıcıları, aradaki bu farkın gümrük vergisi, kargo ve satıcı maliyetleriyle açıklanamayacak düzeyde olduğunu savundu.

200 LİRADAN 2 BİN 500 LİRAYA ÇIKTI

Paylaşımlar arasında daha önce 200–250 TL bandında satılan küçük ev ve hırdavat ürünlerinin, gümrük muafiyetinin kaldırılmasının ardından 2 bin 500–3 bin TL seviyelerine çıktığı iddiaları da yer aldı. Bu durumun, özellikle düşük fiyatlı ürünlerde oransal artışın çok daha belirgin hale gelmesine neden olduğu ifade edildi.

Giyim ve ev ürünlerinde de benzer fiyat farkları dikkat çekti. Bazı örneklerde, yurt dışındaki resmi satış fiyatı 200–250 dolar olan mont ve dış giyim ürünlerinin Türkiye’de 25–30 bin TL bandında etiketlendiği görüldü. Aynı şekilde, yurt dışında yaklaşık 200 TL’ye satılan vakumlu saklama torbalarının Türkiye’de 2 bin TL’nin üzerinde fiyatlarla listelendiği paylaşıldı.

Bir diğer örnekte ise kahve ve espresso ekipmanları kategorisindeki bir ürünün Türkiye’de yaklaşık 600 TL’ye satıldığı, aynı ürünün yurt dışı menşeli bir alışveriş platformunda 90 TL’nin altında fiyatlandığı belirtildi. Kullanıcılar, bu farkın gümrük vergisi, kargo ve satıcı kârı hesaba katılsa bile açıklanmasının zor olduğunu dile getirdi.

Sosyal medyada yapılan yorumlarda, artan gümrük vergileriyle birlikte tüketicinin aracı satıcıların insafına bırakıldığı savunuldu. Birçok kullanıcı, fiyat oluşumunda daha fazla şeffaflık talep ederken, denetimlerin artırılması gerektiğini vurguladı.