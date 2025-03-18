CHP İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt:

Erdoğan, bu kadar korkmasan iyiydi. Ekrem İmamoğlu'nun diplomasını iptal ettirince, sen Cumhurbaşkanı olacağını mı sanıyorsun? CHP de binlerce Ekrem İmamoğlu var. Kurtuluş yok tek başına ya hep beraber ya hiçbirimiz.

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu:

Sayın İmamoğlu’nun diplomasının iptali, bir siyasi rakibin tasfiyesinden çok öte bir uygulamadır. Zayıflarla dolu hukuk ve demokrasi karnemize yazılan kötü bir not, sosyal barışımıza vurulan kaba bir darbe ve kaosa sürüklenmemize yönelik açık bir davetiyedir. Türkiye’yi yönettiğini zannedenleri sorumluluğa davet ediyorum. Ülkeye yazık etmeyin!

İYİ Parti Grup Başkanvekili Buğra Kavuncu: Bugün üniversite diploması, yarın tapu, her türlü resmi belge! Bu millet size bu ülkenin ayarlarıyla, hukuk sistemiyle bu kadar rahat oynama hakkını vermedi. TBMM'de, AK Parti sıralarından bu hukuksuzluğu sevinç çığlığı ve kahkahalarla alkışlayanlar oldu. Nasıl bir zihniyete sahip olduklarını gösterdiler, yazıklar olsun. Seçme ve seçilme hakkına yönelik alınan bu karar siyasi ve hukuki bir darbedir.

CHP'nin 7. Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu:

Adaleti bir kez daha yok ettiniz… Kazanılmış hak olan diploma, siyasi baskılarla yok sayılmıştır. Kabul edilemez

CHP Genel Başkan Yardımcısı Yalçın Karatepe:

Bu ülkede hukukun siyasetin bir aparatına dönüştüğünü biliyorduk da Akademinin de benzer bir duruma geleceğini tahmin edemiyorduk

CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut: İstanbul Belediye Başkanımız Ekrem İmamoğlu’nun 35 yıllık diploması hukuksuzca iptal edildi. Koltuklarını kaybetme korkusundan bu hukuksuzluğa, demokrasi açısından bu utanç verici karara imza atanlar bilsinler ki korkunun ecele faydası yok. İlk sandıkta gideceksiniz.

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır:

Bu hukuksuz, ahlaksız, temelsiz bir darbe girişimi kararı kabul etmiyoruz. 86 milyon hep beraber tepkimizi vereceğiz. Yazıklar olsun utanç verici. Bu ülkeye bunu yaşatanları lanetliyorum. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız ve Cumhurbaşkanı aday adayımız Sayın Ekrem İmamoğlu'nun diploması hukuksuz bir kararla iptal edildi. Bu ülkede yargı, sarayın talimatıyla darbe yapmaktadır. Bu ülkede hukuk kalmamıştır.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek:

İstanbul Üniversitesi yönetiminin böyle bir kararı alma yetkisi olmamasına rağmen Sn. Ekrem İmamoğlu'nun diplomasını hukuku ayaklar altına alarak iptal etmiştir. Aldığınız bu utanç verici kararın tarihi sorumluluğu sizinle birliktedir. Demokrasi ve adalette derin bir yara açılmıştır. Bu iktidar nezdinde hiçbir vatandaşımızın hiçbir konuda güvencesi olmadığı bir kez daha gözler önüne serilmiştir. 23 Mart Pazar günü ön seçimimizde en güçlü şekilde adayımızı belirleyip bu düzeni değiştireceğiz. Kurtuluş yok tek başına, Haydi herkes görev başına... Oy ver, seç, tarihe geç

CHP Parti Sözcüsü Deniz Yücel:

Hukuksuzlukta sınır tanımayarak, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu’nun diplomasını iptal ettirenler ve onların maşaları, milletin vicdanında mahkum olmaktan kurtulamayacaklar. Bu karar hem hukuk düzeninde, hem de milletin vicdanında yok hükmünde bir karardır. Bu kararın altına imza atanları unutmayacağız. Allah düşmanın bile mert olanını çıkarsın karşımıza. Ne yargı tacizleri, ne talimatla alınan kararlar, haklı mücadelemizi engelleyemeyecek. Sandık gelecek, millet en ağır cezayı sandıkta verecek. Kurtuluş yok tek başına. Ya hep beraber, ya hiç birimiz.

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan: İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Ekrem İmamoğlu’nun cumhurbaşkanlığı adaylığının engellenmeye çalışılması ve diplomasının iptal edilmesi, hukuki değil, siyasi hesapların gölgesinde alınmış bir karardır. Yargı kıskacı altında demokratik hakların gasp edilmesi kabul edilemez. Halkın iradesine ve siyasi rekabete set çekmeye yönelik bu girişimler, demokrasiye sürülmüş kara bir lekedir. Çağrımız, demokrasiyi hedef alan bu tür müdahalelerin derhal son bulmasıdır.

CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan:

Mazbatayı iptal edince 18 bin olan fark 800 bin olmuştu. Diplomayı iptal edince oluşacak farkı siz düşünün. Aynı şeyleri yaparak farklı sonuç alamazsınız. Hukuksuzluğun sahipleri yine yenilecek.

Eski CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu: Bu memlekette çok hukuksuzluk gördük ama bu kadarına da pes artık. Yargıyı araçsallaştırarak rakibi diskalifiye etme çabası acziyetten başka bir şey değildir. Vicdan/ahlak sahibi herkes ve tüm Cumhuriyet Halk Partililer bu hukuk dışı kararın karşısında, haksızlığa uğrayan Ekrem İmamoğlu’nun yanında olacaktır.

CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke:

Korkak siyaset, hukuksuzluklarla koltuğunu koruma sevdasıdır. Cesaret, halkla birlikte dalga dalga büyüyen bir umuda öncülük etmektir. Cumhuriyet Halk Partisi ve Ekrem İmamoğlu umudun ta kendisidir, iktidarın saldırganlığı bundandır! 23 Mart'ta ön seçim sandıklarında Cumhurbaşkanı adayımızı belirliyoruz. Ya hep beraber ya hiçbirimiz!

CHP Genel Başkan Yardımcısı Özgür Karabat:

İBB Başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu’un diplomasının iptal kararı yok hükmündedir! Hukuksuz kararlarla ülkemizin geleceğine darbe vurulmaktadır! Kurtuluş yok tek başına!

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik:

İktidarın baskısı altında emirle, dayatmayla alınmış gayrimeşru ve hukuksuz bu kararla siyaseti dizayn etmek isteyenler bizi iyi dinlesin; bu zorbalığa asla izin vermeyeceğiz. Ne yaparsanız yapın, 23 Mart’ta o sandığı kuracağız, adayımızı ön seçimle belirleyeceğiz! Ekrem İmamoğlu’nu milletin iradesiyle Türkiye Cumhuriyeti’nin Cumhurbaşkanı yapacağız!

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Taşcıer:

Türkiye Belediyeler Birliği ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun diplomasının iptal edilmesi bu minvalde demokrasiye, anayasaya, temel hak ve hürriyetlere karşı açık bir darbe girişimidir. Hukuki dayanaktan yoksun, talimatla ve siyasi saiklerle hareket eden atanmış bir rektör tarafından verilen kararla, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu dahil 27 kişinin diplomasının iptal edilmesi, kabul edilemez bir hukuk skandalıdır.