Görgü tanıklarının aktardığına göre, kimliği henüz belirlenemeyen şahıs, çevredeki insanların uyarılarına rağmen sakin tavırlarını koruyarak biberleri tek tek poşetine doldurdu. Vatandaşların tepkilerine aldırış etmeyen kişi, topladığı biberlerle birlikte olay yerinden uzaklaştı.

Olay anı, çevrede bulunan bir kişinin cep telefonu kamerasına yansıdı. Kısa sürede sosyal medyada yayılan görüntüler, kullanıcılar arasında büyük yankı uyandırdı. Birçok kişi görüntüler karşısında şaşkınlığını gizleyemezken, bazıları olayı mizahi bir dille yorumladı.

Polis ekiplerinin, görüntülerden yola çıkarak şahsın kimliğini belirlemek için çalışma başlattığı öğrenildi.