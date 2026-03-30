Olay, 7 Mart Cumartesi günü saat 21.30 sıralarında Merkez Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre peyzaj mimarı Ahmet Hakan Gökbulut, akşam saatlerinde evinde bulunduğu sırada oturduğu binanın 6'ncı katındaki terastan düştü. Sokakta bulunan merdivenlere düşen Gökbulut ağır yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede gelen sağlık ekipleri, Gökbulut’a ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Gökbulut ardından ambulansla Seyrantepe Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Ameliyata alınan Gökbulut yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

SAÇLARINI KAZITIP PAYLAŞMIŞ

Olayın ardından polis ekipleri, görgü tanıklarının ifadelerini başvurarak olayla ilgili çalışma başlattı. Gökbulut’un olaydan saatler önce saçlarını kazıttığı bir fotoğrafı sosyal medya hesabında paylaştığı ortaya çıktı. Olayla ilgili Gökbulut’u son gören kişinin arkadaşı Enes Ö. olduğu tespit edildi. Polis ekipleri Enes Ö.‘nün 'bilgi sahibi' olarak ifadesine başvurdu.

MEMLEKETİNDE TOPRAĞA VERİLDİ

Aile yakınlarından alınan bilgiye göre Ahmet Hakan Gökbulut'un bir süredir iş aradığı öğrenildi. Diğer yandan hayatını kaybeden Gökbulut’un cenazesi, Sarıyer Derbent Merkez Cami’nde kılınan cenaze namazı sonrasında Sinop’un Erfelek ilçesinde toprağa verildi. Olaya ilişkin soruşturma sürüyor.

'ÜZERİNİ ÇIKARIRKEN POLİS YAKALAMIŞ'

Diğer yandan bilgi sahibi Enes Ö.‘nün ifadesi ortaya çıktı. Enes Ö., "Olay günü sabah saatlerinde Ahmet Hakan Gökbulut’un sosyal medyada saçlarını kazıyarak fotoğraf paylaştığını gördüm. Ardından Ahmet'i aradım ama telefonumu açmadı, mesaj da attım dönüş yapmadı. Öğle saatlerinde ortak arkadaşımızı aradım ve annesine ulaşmasını söyledim. Arkadaşım bana dönüş yaptı. Annesiyle görüştüğünü ve Ahmet'in evde olmadığını çorapsız giydiği terliği ve üzerinde swetshirtüyle dışarı çıktığını söyledi. Ben de bunun üzerine Kağıthane'ye geldim sürekli Ahmet ile beraber takıldığımız Hasbahçe'de onu aradım. Birkaç saat sonra Ahmet'in babasını polis aradı ve Ahmet'in Cendere Caddesi Kaymakamlık önünde olduğunu söyledi. Gittiğimizde polis ekipleri Ahmet'i polis aracına bindirmişti. Polisler bize Ahmet'in çevreye rahatsızlık verdiğini ve üzerini çıkarmaya çalıştığını söyledi. Biz de babası ile Ahmet'i aldık" dediği öğrenildi.

'KOLUNDAN TUTMAYA ÇALIŞTIM AŞAĞI DÜŞTÜ'

Enes Ö.'nün ifadesinin devamında, "Akşam saatlerinde Ahmet Hakan’ın evine iftar yapmaya gittik. İftar yaptıktan sonra beraber oturduk sohbet ettik, çay içtik. Ben Ahmet'e 'Hava almak ister misin' diye sordum ilk başta bana 'Yok' dedi sonradan 'Tamam' dedi. Üstüne bir şeyler almak için evin 2'nci katındaki odasına çıktı. Üstünü değiştirdikten sonra 'Seni Pazartesi günü psikoloğa götüreceğim her şeyin üstesinden geleceksin' şeklinde telkinlerde bulundum. Akabinde odanın kapısını açtı hole doğru gitti oradan terasın kapısını açtı ben o esnada Ahmet'e bakmaktaydım ne yaptığını anlamaya çalışıyordum. Ahmet bir anda koşmaya başladı ben de koştuğunu görünce peşinden koştum bir anda terastan atladı ben Ahmet'in kolunu tutmaya çalıştım fakat tutamadım. Ahmet aşağı düştü. Biz evin dubleks katında olduğumuz için kimse yoktu. Bir süre psikoloğa da gitti fakat yarıda bıraktı. Arkadaşımın son zamanlarda psikolojisi iyi değildi algısı kapalıydı" ifadelerini kullandı.