Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesindeki Selahaddin Eyyubi Camii'nde teravih namazına giden bir kişi, çıkışta ayakkabısını bıraktığı yerde göremedi. Durumu sormak için hemen cami görevlilerinin yanına gitti. Görevlilerle konuşurken aniden sinirlenen ve tartışmaya başlayan kişi, üç çalışana saldırdı.
ÇOCUKLARIN GÖZÜ ÖNÜNDE GÖREVLİLERİ DÖVDÜ
Saldırgan, yanlarında iki çocuk bulunan bir görevliyi şiddetle iterek yere düşürdü. Daha sonra oradaki bir kadının elindeki çantayı zorla çekip aldı ve yere düşürdüğü personele fırlattı. Öfkesini kontrol edemeyen adam, diğer cami görevlilerine de tekme ve yumruk attı. Olayı gören çevredeki vatandaşlar araya girdi ve saldırganı zorla durdurdu. Bütün bu şiddet anlarını caminin güvenlik kameraları kaydetti.
POLİS GÖZALTINA ALDI, GÖREVLİLER ŞİKAYETÇİ OLDU
Vatandaşlar durumu hemen polise bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri saldırganı yakaladı ve emniyete götürdü. Saldırıya uğrayan cami görevlileri ise hastaneye giderek darp raporu aldı. Görevliler, kendilerini döven şüpheliden resmi olarak şikayetçi oldu.