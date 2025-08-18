En çok Superman'in kötü adamı General Zod rolüyle ve 'The Adventures Of Priscilla, Queen Of The Desert' ve 'The Limey' filmlerindeki diğer beyaz perde rolleriyle hatırlanan Terence Stamp, 87 yaşında yaşamını yitirdi.

İngiliz sinemasının efsane isminin ölümü, pazar günü internette yayımlanan bir ölüm ilanıyla duyuruldu.

Haberin ardından oyuncunun ailesinden şu şekilde bir mesaj paylaşıldı:

"Ardında, hem oyuncu hem de yazar olarak insanlara dokunmaya ve ilham vermeye devam edecek olağanüstü bir miras bıraktı."