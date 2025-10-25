Tarım ve Orman Bakanlığı taklit veya tağşiş yapılan gıdalar listesini güncelleyerek kamuoyuyla paylaştı. Bakanlığın 24 Ekim 2025 tarihinde paylaştığı listeye göre, farklı illerde üretilen 8 süt ürünü mevzuata aykırı bulundu.

Yapılan denetimler sonucunda bazı ürünlerde bitkisel yağ, nişasta ve jelatin tespit edilirken, bazı markaların süt ürünlerinde yağ oranının belirtilenden düşük olduğu tespit edildi.

HİLELİ SÜT ÜRÜNLERİ AÇIKLANDI

Bakanlığın resmi internet sitesinde yer alan listeye göre, Antalya, Isparta, Aksaray, Bursa ve Manisa illerinde faaliyet gösteren 6 farklı firmanın ürünlerinde uygunsuzluk saptandı.

Tespit edilen ürünler arasında kaşar peyniri, tereyağı, beyaz peynir, mozzarella peyniri ve yoğurt gibi yaygın tüketilen süt ürünleri bulunuyor.

Uygunsuzluklar arasında şunlar yer aldı:

-Bitkisel yağ kullanımı

-Nişasta tespiti

-Jelatin tespiti

-Yağ oranının düşüklüğü

HANGİ MARKALAR LİSTEDE YER ALDI?

Bakanlık verilerine göre hileli ürünler ve markalar şöyle:

-YEŞİL TOROS – Yarım Yağlı Taze Kaşar Peyniri (Eritme tuzu tespiti) – Antalya

-PEYNİRCİOĞLU GURME YAYLA – Tereyağı (% Yağ oranı düşük) – Isparta

-SÜHABEY – Çeşitli beyaz peynir ve tost peyniri ürünleri (% Yağ oranı düşük) – Aksaray

-ERTAT – Az Yağlı Beyaz Peynir (% Yağ oranı düşük) – Aksaray

-BEYBEN – Rende Tam Yağlı Taze Mozzarella Peyniri (Bitkisel yağ ve nişasta tespiti) – Bursa

-BİR ÇINAR – Yarım Yağlı Yoğurt (% Yağ oranı düşük, bitkisel yağ ve jelatin tespiti) – Manisa

İŞTE 24 EKİM 2025 TARİHİNE AİT TAKLİT VEYA TAĞŞİŞ YAPILAN ÜRÜNLERİN LİSTESİ