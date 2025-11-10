RealSimple dergisinin görüştüğü beslenme uzmanları, zeytinyağının sağlıklı yağlar arasında en ideal seçenek olduğunu ifade etti. Uzmanlara göre, bu yağ yalnızca yemeklere tat katmakla kalmıyor; kalp ve damar sağlığını da koruyor.

KALP HASTALIKLARI RİSKİNİ DÜŞÜRÜR

Beslenme uzmanı Sapna Peruvemba, “Sağlıklı yağ seçerken özellikle tekli doymamış yağ oranı yüksek, doymuş yağ oranı düşük olan yağlar tercih edilmelidir” dedi. Bir diğer uzman Sheila Patterson ise, “Tekli doymamış yağlar LDL yani kötü kolesterolü düşürür, trigliserit seviyelerini dengeler ve kalp hastalıkları riskini azaltır” ifadelerini kullandı.

Uzmanlar ayrıca, uzun süreli ve yüksek miktarda doymuş yağ tüketiminin kalp-damar hastalıkları riskini artırabileceğini, trans yağlardan ise tamamen kaçınılması gerektiğini vurguladı.

İŞLENME VE DUMAN NOKTASI DA ÖNEMLİ

Beslenme uzmanı Sam Schleiger, “Yüksek sıcaklıkta kararlılığa sahip yağları tercih etmek gerekir. Düşük dumanlanma noktasına sahip yağlar ısıtıldığında oksitlenir ve zararlı bileşikler ortaya çıkar” dedi.

Jamie Adams ise, “Besin değerinin korunması için minimum düzeyde işlenmiş, mümkünse soğuk sıkım zeytinyağları tercih edilmelidir” önerisinde bulundu.

Ayrıca, yağın kalitesini korumak için koyu renkli cam şişelerde ve serin, karanlık ortamlarda saklanması gerektiği belirtildi.

ZEYTİNYAĞI NEDEN EN SAĞLIKLI YAĞ?

Uzmanlara göre zeytinyağı, “iyi yağlar” olarak bilinen tekli doymamış yağlar açısından zengin olmasının yanı sıra, polifenol gibi güçlü antioksidanlar da içeriyor. Bu bileşikler, iltihabı azaltarak ve kan lipid dengesini iyileştirerek kalp sağlığını destekliyor.

Peruvemba, “Zeytinyağının dumanlanma noktası oldukça yüksektir. Rafine zeytinyağı 200–250°C, sızma zeytinyağı ise 175–210°C arasında dayanıklıdır. Bu da onu hem kızartma hem de fırın yemekleri için ideal hale getirir,” dedi.

Zeytinyağı yalnızca sağlıklı olmakla kalmıyor, aynı zamanda mutfakta çok yönlü bir kullanım sunuyor. Salatalardan sebze sotelere, fırında balıklardan kek ve tartlara kadar pek çok yemekte kullanılabiliyor. Beslenme uzmanı Adams, “Zeytinyağı hem tuzlu hem tatlı yemeklerde harika bir lezzet dengesi sağlıyor” ifadelerini kullandı.