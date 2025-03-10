Yapılan araştırmalara göre tereyağının yerine mısır, kolza tohumu ya da zeytinyağı kullanmak, erken ölüm riskini azaltabiliyor.

Araştırmalar, 30 ila 50 yıl boyunca takip edilen 221 bin yetişkinin verilerini inceledi ve tereyağı tüketiminin erken ölümle bağlantılı olabileceğini ortaya koydu. 50 bin 932 ölüm kaydedilen çalışma boyunca, 12 bin 241'i kanserden ve 11 bin 240'ı kalp hastalıklarından kaynaklandı. Araştırma, tereyağını en fazla tüketen gruptaki bireylerin, en düşük tüketenlere göre herhangi bir sebeple ölüm riskinin yüzde 15 daha fazla olduğunu gösterirken, mısır, zeytin ve kolza tohumu gibi bitkisel yağların en yüksek tüketimi, ölüm riskini yüzde 16 oranında azalttı.

TEREYAĞI TÜKETENLER BİTKİSEL YAĞ TÜKETENLERE GÖRE DAHA ERKEN YAŞLANIYOR

Bazı uzmanlar, bu verileri ele alırken tereyağı tüketen kişilerin genellikle daha fazla sigara içme eğiliminde olduklarını belirterek, diğer sağlık faktörlerinin bu sonucu etkileyebileceğini savundu. Beslenme uzmanı ve profesör Tom Sanders, "Bu, tereyağı tüketen kişilerin, bitkisel yağ kullananlara göre daha erken yaşlandığını gösteren önemli bir araştırma" şeklinde konuştu.

JAMA Internal Medicine dergisinde yayımlanan başka bir araştırmaya göre, her gün 10 gram daha fazla bitkisel yağ tüketmenin, kanserden ölüm riskini yüzde 11 ve kalp hastalıklarından ölüm riskini yüzde 6 oranında azalttığı görülmüştür. Buna karşılık, tereyağı tüketiminin, kanserden ölüm riskini yüzde 12 artırdığı belirtilmiştir. Harvard Tıp Fakültesi’nden araştırmacılar, günde 10 gram tereyağı yerine aynı miktarda bitkisel yağ tüketmenin, genel ölüm oranlarını yüzde 17 ve kansere bağlı ölümleri de yüzde 17 oranında azalttığını hesaplamıştır.