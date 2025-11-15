Alışkanlık gereği evlerde tereyağı doğrudan buzdolabında saklanır. Fakat atık yönetimi uzmanları tereyağının aslında oda sıcaklığında daha kullanışlı olduğunu hatta uzun ömürlü olabileceğini aktarıyor. Üstelik bu yöntemin gıda israfını azaltma konusunda da etkileyici olduğunu söylüyor.

Wheeldon Brothers bünyesindeki uzmanlara göre tereyağı, uygun koşullarda kapalı bir kap içinde tutulduğu sürece oda sıcaklığında iki haftayı aşkın süre taze kalabilir.

YUMUŞADIĞI İÇİN ÇÖPE ATMAYIN

Uzmanlar, "İnsanlar çoğu zaman tereyağı yumuşadığı veya dışarıda kaldığı için bozulduğunu düşünüp çöpe atıyor. Oysa özellikle tuzlu tereyağı, sanıldığından çok daha dayanıklıdır" diyerek uyarıyor.

Düşük nemi ve çok az miktardaki protein-karbonhidrat içeriği sayesinde tereyağı, diğer süt ürünleri kadar bakteri ve küf için cazip bir ortam oluşturmuyor. Bu nedenle uygun bir kapta saklandığında tezgâh üzerinde kalması herhangi bir risk yaratmıyor.

GÜNEŞ ALAN YERLERİ TERCİH ETMEYİN

Ancak uzmanlar, tereyağını açıkta bırakmanın veya yalnızca orijinal kağıt ambalajında tutmanın bakteri üremesine yol açabileceğini hatırlatıyor. Bu nedenle mutlaka kapaklı bir tereyağı kabında saklanması öneriliyor. Ayrıca güneş alan yerler veya fırın gibi sıcak noktalar da kesinlikle tercih edilmemeli.

BASİT SAKLAMA YÖNTEMİ ÖMRÜNÜ UZATIYOR

Yine uzmanlara göre, tereyağını soğuk ortamda saklamayı seçenler için tuzlu tereyağı buzdolabında bir–iki ay, dondurucuda ise dokuz aya kadar dayanabiliyor. Ancak soğukta bekleyen tereyağının fazla sertleşmesi, birçok kişinin ihtiyacından fazla kesmesine veya tezgâhta beklerken eriyip ziyan olmasına neden oluyor.

Bu basit saklama yöntemi, hem yemeğin hazırlanmasını kolaylaştırıyor hem de gereksiz gıda kaybının önüne geçiyor. Uzmanlar, "Mutfakta yapacağınız küçük değişiklikler bile büyük bir fark yaratabilir. Tereyağını doğru şekilde muhafaza ederek hem israfı azaltabilir hem de yemek hazırlama sürecini çok daha pratik hale getirebilirsiniz" diyerek önerilerini tamamlıyor.