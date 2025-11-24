Ülkede konut sorunuyla baş etmek için geliştirilen yapay zekalı işlem terk edilmiş evleri bulmaya yardımcı oluyor. Bulunan evler ise neredeyse bedavaya satılıyor. Şirketler, uydu görüntüleri ile yapay zekayı bir arada kullanarak bu evleri buluyor.



Kyodo ajansının haberine göre, şirketler yapay zeka ile satılabilecek boş evleri belirliyor. Sunulan bu hizmet, binlerce görüntülerle eğitilmiş yapay zekanın, renk ve pas değişimlerini analiz ederek yaşlanan çatıları tespit ediyor. Böylelikle terk edilmiş evler uydu görüntülerinde işaretleniyor.

EVİ SADECE 0,27 KURUŞA SATIN ALDI

Uydu ve yapay zeka hizmetini kullananlardan biri de Kotaro Yasue. Yakın zamanlarda 2 katlı ahşap bir ev keşfeden Yasue, tapu sicili üzerinden evin sahibiyle iletişime geçti. Fakat, mülk sahibi 10 yılı aşkın süredir kullanılmayan evi, nasıl elden çıkaracağını bilmiyordu.

Gifu eyaletinde kiralama işi yapan Yasue ise terk edilmiş ve kullanılmayacak halde olan bu evi sadece 1 Yen'e yani 0,27 kuruşa satın aldı.

GÜNEŞ PANELLERİ İÇİN UYGUN ARAZİLER BELİRLİYOR

Where Inc.'e göre, kullanılan yapay zeka hizmeti başlangıçta Ay'daki kraterleri analiz ediyordu. Daha sonra hizmet, Japonya Havacılık ve Uzay Araştırma Ajansı’nın (JAXA) bir iştiraki tarafından geliştirildi. Bu teknoloji, boş evleri bulmanın yanı sıra otopark ya da güneş paneli kurumu için uygun arazileri de belirliyor.

50 KURUMSAL MÜŞTERİ KAZANDI

Japonya'da terk edilmiş evler her yıl düzenli olarak artarken, hükümet verilerine göre 2023 yılında bu sayı 9 milyonu buldu. 2024 yılında yapılan lansmanda ise şirket bu teknik sayesinde 50 kurumsal müşteri kazandı. Şirket yetkilisi, şirketlerin gayrimenkulleri etkin bir şekilde değerlendirmesine yardımcı olmak istediklerini ifade etti.