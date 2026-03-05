CHP Genel Başkanı Özgür Özel, dışişlerindeki nitelikli kadronun “Monşer” denilerek tasfiye edildiğini, AKP Gençlik kolları üyeleri, AKP eski milletvekilleri ve STK’lardan büyükelçi atandığını söyledi.

Özel İran ve savaş tehdidi devam eden bölgedeki büyükelçilerin özgeçmişlerine işaret etti ve “İran, Birleşik Arap Emirlikleri, Katar, Kuveyt, Bahreyn, Suudi Arabistan hiçbiri diplomat kökenli değildir. SETA, AK Gençlik,TÜGVA, yandaş vakıf kökenli” dedi.

Özel’in işaret ettiği Büyükelçiler şöyle:

Emrullah İŞLER (Suudi Arabistan): Suudi Arabistan Kral Suud Üniversitesi Eğitim Fakültesi mezunu. Arapça ve İngilizce biliyor. AKP eski Ankara Milletvekili. 2024’den bu yana Suudi Arabistan Büyükelçisi.

Ayşe Sayan KOYTAK (Manama): Mühendislik Fakültesi mezunu. Başbakan Dış Politika Danışmanı. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı. Kuveyt eski Türkiye Büyükelçisi.. İngilizce, Almanca ve Arapça biliyor. AKP’li eski Bakan Fatma Betül Sayan Kaya ile eski Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan’ın kız kardeşi.

Mustafa GÖKSU (Katar): AKP’li Belediye Başkanı Tevfik Göksu’nun kardeşi. İmam Hatip ve Medine İslam Üniversitesi mezunu. Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nde yüksek lisans yaptı. Almanya’da ayakkabı ve terlik pazarlama alanında faaliyet gösteren firmada yöneticilik yaptı. Arapça ve İngilizce biliyor.

Lütfullah GÖKTAŞ (BAE): Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi mezunu, gazeteci. NTV ve Anadolu Ajansında çalıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Basın danışmanı… Eski Vatikan Büyükelçisi.2025 Ocak ayından bu yana BAE Büyükelçisi…

Tuba Nur SÖNMEZ (Kuveyt): Malezya İslam Üniversitesi mezunu. AKP Genel Merkez Dış İlişkiler Başkanlığı’nda danışmanı, Cumhurbaşkanı Danışmanı. İngilizce, Arapça, Farsça ve Malayca biliyor.

Hicabi KIRLANGIÇ (İran): Ankara Dil ve Tarih Dili ve Edebiyatı bölümü mezunu. İran Allâme Tabâtabâî Üniversitesinde öğretim üyeliği yaptı. Mevlâna Araştırmaları Derneği kurucusu. Ankara Üniversitesi eski rektör yardımcısı.