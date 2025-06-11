TERME SULH HUKUK MAHKEMESİ
İLAN
ESAS NO : 2020/388 Esas
KARAR NO : 2021/1337
KONU : DERYA HALİMLER
Davacı aleyhine mahkememizde açılan Vasiyetname Açılması (Noter) davasının yapılan açık yargılaması sonunda;
HÜKÜM :
1-Terme 1. Noterliği'nin 08/06/1987 tarih 5627 yevmiye numaralı Süleyman HALİMLER'e ait düzenleme şeklindeki vasiyetnamenin AÇILIP OKUNDUĞUNUN TESPİTİNE,
2-Mirasçılara 1 ay içerisinde vasiyetnameye karşı dava açabileceklerinin bildirilmesine,
3-Esasın bu şekilde kapatılmasına,
4-Davanın mahiyeti itibariyle harç ve masraf alınmasına yer olmadığına,
5-Gerekçeli kararın ve vasiyetnamenin mirasçılara tebliğine,
Dair; mirasçıların yokluklarında kararın tebliğinden itibaren 2 hafta içerisinde Samsun Bölge Adliye Mahkemesi ilgili Hukuk Dairesi'ne istinaf yolu açık olmak üzere verilen karar açıkça okunup usulen anlatıldı. 17/11/2021
Teblig yerine geçmek üzere Derya HAMİLLER'e ilanen tebliğ olunur. 02/06/2025
#ilangovtr Basın no ILN02239100