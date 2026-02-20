Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Cengiz Çelik, önümüzdeki günlerde yurdu etkisi altına alacak hava olaylarına ilişkin güncel verileri paylaştı. Çelik'in açıklamalarına göre, hafta sonu planı yapan vatandaşların yağışlara ve düşen sıcaklıklara karşı hazırlıklı olması gerekiyor.
YAĞIŞLAR CUMARTESİ BATI BÖLGELERDEN GİRİŞ YAPACAK
Yeni yağışlı sistemin rotası hakkında bilgi veren Çelik, hareketliliğin cumartesi gününün ilk saatlerinden itibaren Kıyı Ege ve Marmara'nın batısından başlayacağını belirtti. Sistemin ilerleyişiyle birlikte cumartesi günü Marmara, Ege, Akdeniz ve İç Anadolu bölgelerinde yağış etkili olacak. Pazar günü ise Güneydoğu Anadolu Bölgesi hariç yurdun tamamında yağışlı havanın hakim olması bekleniyor.
PAZAR GÜNÜ SICAKLIKLAR 4 İLA 6 DERECE AZALACAK
Yurda giriş yapan yeni sistemin beraberinde soğuk hava da getireceğini vurgulayan Çelik, "Pazar günü için ülke genelinde sıcaklıkların 4 ila 6 derece azalacağını tahmin ediyoruz" diyerek vatandaşları uyardı.