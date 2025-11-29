MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin çıkışının ardından AKP, MHP ve DEM Partili milletvekillerinin terörist başı Abdullah Öcalan'ı ziyaret etmesi tartışmalara neden olurken KCK’nın elebaşı Bese Hozat iktidarı eleştirdi, CHP'yi hedef aldı.

Terörist Hozat, "Türkiye Kürt sorununu demokratik temelde çözmezse, Kürtlerin varlığını ve kimliğini tanımazsa, yasal anlamda çok köklü reformlara gitmez ve değişiklikler yapmazsa, gerçekten Türkiye’nin geleceği çok karanlıktır. Onu açık belirtelim. Türkiye varlığını ancak Kürt-Türk birliğini demokratik temelde ama hukuki eşitlik temelinde sağlayarak koruyabilir. Kürt sorununu demokratik temelde sağlayarak koruyabilir. Bu son derece açıktır. Zaten tarih de bunu bize gösteriyor. Önderliğimiz de sürekli buna vurguda bulunuyor. Devlet Bahçeli vurguda bulunuyor. Recep Tayyip Erdoğan; Türkiye Cumhurbaşkanı buna sürekli dikkat çekiyor." dedi.

Hozat AKP'nin süreç konusunda kararsız olduğunu söylerken İmralı heyetine üye vermeyen CHP'yi de hedef aldı. Hozat terör örgütünün en tepe yöneticisine kadar 'özgürlük yasası' istedi.

KCK elebaşı Hozat şu ifadeleri kullandı:

PKK kadroları, bu Hareket’in kadroları af maf istemiyor. Eve dönüş yasası falan istemiyor. Bir grup için yasa istemiyor. Bilmem şu suç, bu suça göre şey istemiyor. Hiç kimse suç işlememiş, suç işlemediği için de af istemiyor. Af, suç işleyenler için yapılır. Biz suç işlememişiz ki af isteyelim.

Bu örgütün en tepesindeki yöneticisinden en yeni katılan savaşçısına kadar özgürlük yasası çıkacak. Bu insanlar gidecek, demokratik siyaset yapacak, demokratik toplum çalışması yapacak