Terör örgütü PKK’nın kendisini feshetme ve silah bırakma kararı sonrası ilginç gelişmeler yaşanıyor.
Terör örgütünün silahlı kanadı HPG’nin yazılı açıklamasına göre; HPG Komuta Konseyi Üyesi ve “Batı Zap Eyaleti Komutanı” Mordem Çewlîk kod isimli Bulut Kişin yaşamını yitirdi.
Yapılan açıklamada Bulut Kişin’in 11 Ağustos 2025 tarihinde savaş tünelinde geçirdiği bir “kaza” sonucu yaşamını yitirdiği ifade edildi.
Olayda yanında bulunan iki PKK üyesinin de ağır yaralandığı belirtildi. Yaşamını yitirdiğin de ‘eyalet komutanı’ olduğu belirtilen Bulut Kişin’in ‘kaza’ olarak belirtilen ölümüne ilişkin ayrıntı verilmedi.
PKK'lı terörist Bulut Kişin
Mordem Çewlîk kod isimli Bulut Kişin, PKK’nın 11 Temmuz’daki sembolik silah yakma töreni sonrası dönemde yaşanan ilk ölüm olarak kayıtlara geçti.