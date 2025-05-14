Terör örgütü PKK’nın fesih kongresiyle ilgili sonuç bildirgesinde, silah bırakma kararı alınmasına rağmen şehir merkezlerindeki uyuyan hücreleriyle kendilerine bağlı yerel otonom gruplara üstü kapalı şifreli mesajlar vermesi dikkat çekti.

TASFİYE ETMEDİ

Terör örgütü şehirlerde öz savunmanın geliştirilmesi çağrısında bulundu. Terör örgütünün şehir merkezlerindeki bombalı ve silahlı saldırılarını gerçekleştiren ve uyuyan hücreler olarak bilinen YPS, Öz Savunma Birlikleri, TAK, Ateşin Çocukları, Yurtsever Demokratik Gençlik Hareketi (YDGH) gibi isimlerle örgüt bünyesinde faaliyet yürüten yerel otonom grupların da tasfiye edilmesine yönelik hiçbir açıklamada bulunmadı. Aksine öz savunmanın gelişecek olan saldırılar karşısında daha da güçlendirilmesi istendi. Bildiride aynen şu cümleler yer aldı:

SAVUNMA GELİŞTİRİN

“Halkımızın kadınlar ve gençler öncülüğünde yaşamın her alanında öz örgütlerini oluşturması, dilleri, kimlik ve kültürleriyle kendine yeterli olma temelinde örgütlenmesi, saldırılar karşısında kendini savunur hale gelmesi ve seferberlik ruhuyla komünal demokratik toplumu inşa etmesi hayati önemdedir.”