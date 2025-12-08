Cumhur İttifakı’nın başlattığı “Terörsüz Türkiye” sürecinde PKK silahı bırakıp kendini feshettiğini açıkladı. Türkiye “terörü bitirme” çalışırken ABD yönetimi Suriye’de terör örgütüne verdiği desteği artırdı. Ana omurgasını PKK-YPG’li teröristlerin oluşturduğu SDG, ABD Özel Kuvvetlerine mensup generallerin gözetiminde eğitimden geçirilen 4 bin kişilik iki yeni tim oluşturuldu.

Kısa adı YAT olan “Adli Terör-Anti Terör Birlikleri” ile yine kısa adı TOL olan “Askeri Operasyon Güçleri”, ağır silah ve bomba eğitimi aldı. Teröristlerin bu yapılanma bünyesinde silahlandırıldıkları ve terörist Mazlum Abdi’nin elebaşı olduğu SDG’ye bağlı olarak Suriye’nin kuzeydoğusunda faaliyeti sürdüreceği belirlendi.

IŞİD BAHANESİ

Washington yönetiminin eğittiği hainlerin ellerinde her türlü yeni nesil ağır silah ve mühimmat bulunduğu, bu iki silahlı oluşumun sözde IŞİD’e karşı mücadelede etkin rol alması için kurulduğu öne sürüldü.

Yeni terör gruplarının tüm eğitim kamplarında ve yerleşkelerinde de Abdullah Öcalan’ın posterlerinin asılı olması dikkat çekti. YAT adlı yapılanmanın sözde genel komutanlığına ise Kandil’de uzun yıllar terör örgütü PKK’nın silahlı kadın yapılanması içinde yer alan Suriye uyruklu Destina kod adlı terörist getirildi. Kadın terörist, “Teknik ve taktik alanda saldırılara hazırlıklıyız. Profesyonelliğimiz buna yeter” diyerek övündü.