Terör örgütü PKK'nın Terör örgütü PKK'nın Kandil'deki yöneticilerinden Amed Malazgirt, geçen gün Fransız haber ajansı AFP'ye bir mağarada verdiği röportajda, "Terörsüz Türkiye" sürecinde teröristbaşı Abdullah Öcalan'ın talimatıyla örgütün üzerine düşen adımları attığını iddia etmiş, Öcalan'a özgürlük talep ederek, Ankara adım atmadan kendilerinin bir adım atmayacağını söylemişti.

PKK cephesinden benzer bir açıklama daha geldi.

KCK’nin Dış İlişkiler Sözcüsü Zagros Hiwa, Türkiye’yle olası çözüm görüşmelerinin başlayabilmesi için Abdullah Öcalan’ın serbest bırakılmasının şart olduğunu savundu.

Hiwa, “Müzakerelerin başlayabilmesi için tarafların eşit koşullarda masaya oturması gerekir. PKK’nın son bir yılda iyi niyet göstergesi olarak attığı adımlarda Öcalan’ın belirleyici etkisi oldu. Kürt tarafının baş müzakerecisi özgür olmalı ki eşit koşullarda müzakere edebilsin. Bu, adil bir barışın ön koşuludur” ifadelerini kullandı.

Hiwa, şimdiye dek PKK’nın “iyi niyet” adına tek taraflı adımlar attığını öne sürerek, Türkiye’nin buna karşı yalnızca söylem ürettiğini ve gereken somut adımları hayata geçirmediğini savundu.

"ABDİ VE AHMED" İDDİASI

Taml Research Center Başkanı Abdulrahim Samawi, SDG lideri “Mazlum Kobani” kod adlı Ferhat Abdi Şahin ile SDG Dış İlişkiler Sorumlusu İlham Ahmed’in gelecek ay Türkiye’ye gelerek İmralı’da PKK elebaşı Abdullah Öcalan’la görüşeceğini öne sürdü.

Mazlum Abdi ve İlham Ahmed, Türkiye’nin “Terörle Arananlar” listesinde yer alıyor.