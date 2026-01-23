Terör örgütü DHKP/C'ye belediyelerden finans sağlandığı iddiasıyla 6 yıl 13 ay hapis cezası verilen Mustafa Sarıgül'ün oğlu eski Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Emir Sarıgül’ün evlenme hazırlığındaki sevgilisi Sibel Can ile yurt dışına kaçtığı iddia edildi.

Gazeteci Seyhan Avşar'ın Gerçek Gündem'de yer alan haberinde şu ifadeler yer aldı:

Emir Sarıgül’ün çevresi kaçışı doğruladı. Emir Sarıgül’ün ne zaman döneceğini sorduğumuz baba Mustafa Sarıgül, “İnşallah inşallah haftaya döner” dedi.

"LEVENT'TEKİ OFİSİMDE OTURUYORUM"

Gazeteci Can Özçelik de konuyu araştırdı.

Emir Sarıgül ile görüşerek yurt dışı iddialarını soran Can Özçelik'in sosyal medya paylaşımına göre Sarıgül, "Levent’te ofisimde oturuyorum. Hakkımda verilen mahkeme kararının istinaf yolu açık. Gerekçeli karar yazıldıktan sonra aldığım ceza için istinafa itiraz başvurusu yapacağım" dedi.

Sarıgül sözlerine şöyle devam etti:

"Geçen hafta iki günlüğüne Londra’ya gitmiştim. Kızımın üniversite işleri için yurtdışına çıktım. Ardından tekrar Türkiye’ye döndüm.

Sibel Can’ın da hafta sonu Kıbrıs’ta konser var. O da şu anda Beykoz’daki evinde dinleniyor."