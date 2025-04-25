DEVLET BAŞKANI GİBİ!
Ana kadrosunu PKK-YPG’li teröristlerin oluşturduğu Suriye Demokratik Güçleri (SDG) lideri terörist Mazlum Abdi, kravat takıp Suriye’nin yeni yönetimiyle anlaşma yaptıktan sonra devlet başkanı gibi davranmaya devam ediyor. Teröristbaşı Abdi, önceki gün Irak’ın kuzeyinde Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot ile görüştü.
FRANSA DESTEK SÖZÜ VERDİ
Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’nden (IKBY) temsilcilerle bir araya gelmek üzere Erbil’e giden Barrot, “Fransa, SDG’ye, DAEŞ’e karşı savaşta desteğini sürdürecek” dedi. “Diplomasi” kılıfında sunulan ve gündemi “Suriye’nin istikrarı, diyalogun güçlendirilmesi” olarak açıklanan görüşme, “Türkiye’ye meydan okuma” olarak yorumlandı.