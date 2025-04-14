Suriye’de, ana omurgasını PKK/YPG’li teröristlerin oluşturduğu Demokratik Suriye Güçleri (DSG), Şam ile ‘yerel yönetim’ görüşmelerine başladı.

DSG’nin başındaki terörist Mazlum Abdi, bölgeyi temsil edecek ortak bir heyet kurmak için ulusal bir kongre düzenleneceğini söyledi.

AKP KABUL ETMİŞ!

Kendini ‘devlet başkanı’ gibi gören terörist Abdi, Suriye Cumhurbaşkanı Şara ile ‘müzakereler’ yürüttüğünü belirtti. Türkiye’nin DSG kontrolündeki bölgelere yönelik son dönemdeki açıklamalarında bir “yumuşama” olduğunu öne sürdü.

Mazlum Abdi, “Türkiye, resmi açıklamalarında daha ılımlı bir dil kullanıyor. Türkiye’nin DSG’nin ve özerk yönetim kurumlarının Suriye devleti içindeki varlığını kabul etmeye başladığını hissediyoruz” iddiasında bulundu.

Abdi, bir de talebini açıkladı, “DSG’nin kimliğinin Suriye Ulusal Ordusu saflarında korunmasını talep ediyoruz” dedi.