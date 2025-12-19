25 Aralık 1991'de Bakırköy'deki Çetinkaya mağazasına yapılan terör saldırısının faillerden Çetin Arkaş temmuz ayında tahliye edildi.

8'i kadın 1'i çocuk 12 kişinin hayatını kaybettiği ve 14 kişinin de yaralandığı terör saldırısının faillerinden olan Arkaş 2013-2015 yıllarında sürdürülen "Çözüm Süreci"nde teröristbaşı Öcalan'ın İmralı'daki sekretaryasında görevlendirilmişti. 9 ay 10 gün İmralı'da kalan Arkaş, 16 Aralık 2015’te tekrar Silivri Cezaevi’ne sevk edilmişti.

Demokratik Kurumlar Platformu, Barış ve Demokratik Toplum Buluşmaları kapsamında Silvan'da düzenlenen bir toplantıda konuşan Arkaş, teröristlerin mezarına çiçek bırakılmasını istedi.

TERÖRİST MEZARLARI İÇİN ÇİÇEK İSTEDİ

Arkaş şunları söyledi:

“Kürt halkı da Türk halkı da çok acı çekti. Biz hiçbir zaman Türk halkını düşman olarak görmedik, kardeş olarak gördük. Bizim fikriyatımızda halklara karşı düşmanlık yoktur.

Biz Kürdü yok sayan, Kürdü inkar eden, asimilasyon politikalarıyla kendisinden utanır hale getiren, buna inkar eden Kürdü ezen, zulüm eden anlayışa karşı durduk.

Ben çatışmalı süreçte yaşamını yitiren asker ve polislerin mezarına çiçek koymaya varım, peki siz çatışmalı süreçte yaşamını yitiren gerillanın mezarına barış çiçeği koymaya var mısınız”