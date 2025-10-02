Diyarbakır’da narkotik polisinin batı illerine yüklü miktarda uyuşturucu sevkiyatı yapılacağına dair yürüttüğü istihbari çalışmalar sonucunda bir araç içinde 50 kilo esrarla yakalanıp tutuklanan Terörle Mücadele ve Vazife Kahramanları Şehit ve Gazi Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Şahin Aslan ile hakkında adli kontrol kararı uygulanan imam nikahlı eşi Fikriye Gül Turgay’ın yargılanmalarına Ağır Ceza Mahkemesinde devam edildi.

ESRAR BENİMDİR AMA EŞİMİN HABERİ YOK

Polis sorgusunda susma hakkını kullanan Şahin Aslan, mahkemedeki ifadesinde, imam nikahlı eşinin ele geçen uyuşturucudan beri olmadığını belirterek, “Olay akşamı eve gittiğimde eşimden boş bir valiz istedim ancak valizi ne yapacağımı kendisine söylemedim. Ele geçen uyuşturucu bana aittir, eşimin bundan haberi yoktur” dedi.

BANA TAZİYEYE GİDECEĞİZ DEDİ

Eşi Fikriye Gül Turgay ise ifadesinde, “Olay günü eşim bana Adana’da bir yakınlarının vefat ettiğini, onun taziyesine gitmemiz gerektiğini söyledi. Ben de kabul ettim. Birlikte yola çıktık, benim ele geçen uyuşturucudan haberim yoktur. Kendisiyle imam nikâhlı evli olup birlikte yaşadığımız için onun akrabalarını pek fazla tanımam. Adana’da akrabaları olup olmadığını da bilmiyorum. Araca bindiğimizde de bagaja bakmadığım için bagaja konulan çanta ve valizleri de görmedim. Araçta uyuşturucu olduğunu yakalandığımızda öğrendim, suçsuzum” dedi.

50 KİLO 200 GRAM SKUNK MADDESİ

Mahkeme, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan istihbari çalışmalar kapsamında Şahin Aslan’ın 34 EVA 376 plakalı araçla Diyarbakır kent merkezinden batı illerine yüklü miktarda uyuşturucu sevkiyatı yapacağına dair bilgiler elde edilmesi üzerine Diyarbakır’ın çıkış noktalarında gerekli önlemlerin alındığını belirtti. Olay günü seyir halindeki önceden plakası belirlenen aracın kontrol noktasında durdurulduğunu, araçta bulunan Şahin Aslan ile Fikriye Gül Turgay’ın araçtan indirildikten sonra araçta yapılan aramada 45 parça halinde toplam 50 kilo 200 gram uyuşturucunun ele geçirildiğini ifade etti. Kriminal uzmanlık raporuna göre ele geçirilen uyuşturucu maddenin skunk olduğunu vurguladı.

İDRAR TAHLİLERİ NEGATİF

Mahkeme, iki sanığın da uyuşturucu kullanıp kullanmadıklarının tespit edilmesi için Adli Tıp Kurumuna sevk edildikleri ve alınan doktor raporunda her ikisinin de idrar örneklerinin incelenmesinde bütün uyuşturucu değerlerinin negatif olduğunu kaydetti. Mahkeme Şahin Aslan’ın suçunu itiraf ettiğini ve diğer delilleri bir bütün olarak değerlendirip sanığı 12 yıl hapisle cezalandırdı. Mahkeme sanığa iyi hal indirimini düzenleyen 62. Maddeyi de uygulayarak cezasını 10 yıla indirip hükmen tutukluluk halinin devamına karar verdi. İmam nikâhlı eşi ise delil yetersizliğinden beraat etti. Şahin Aslan, başkanlığını yürüttüğü dernek binasındaki makamından ve bölgede görev yapan kayyumlar başta olmak üzere kamu görevlileriyle sık sık sosyal medya hesapları üzerinden paylaşımlarıyla dikkat çekiyordu.