Terörsüz Türkiye olarak anlandırılan komisyon, ilk toplantısını 48 üye ile yaptı. TBMM Başkanlığı’nın sunduğu isim önerisi kabul edildi, komisyonunun ismi “Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu” olarak açıklandı. İsim üyelerin onayıyla kabul edildi.

şehit annelerine mesaj

Meclis Başkanı Kurtulmuş, açılış konuşmasında Nâzım Hikmet’in “Bir ağaç gibi tek ve hür, bir orman gibi kardeşçesine” dizeleri ile Mehmet Âkif’in “Girmeden tefrika bir millete, düşman giremez. Toplu vurdukça yürekler, onu top sindiremez” şiiri ve Kürt şair Ahmedi Hani’nin “Halkların kalbi adaletle birlikte atarsa millet olunur” sözlerine yer verdi. Kurtulmuş komisyonun şeffaf biçimde çalışacağını belirtti “Milletin herşeyi bilme hakkı var” dedi. Şehit annelerine de “Onların acısı ortak acımızdır” mesaj verdi.

Kurtulmuş komisyonun prensiplerinden birinin “Şeffaflık” olduğunu vurguladı “Milletimizin her adımı bilme ve öğrenmeye hakkı vardır. Saklı gündemlerin, toplumsal barışan yana artısı yoktur” diye konuştu.

ANAYASA VE İLK 4 MADDE

Komisyonun ilk toplantısında konuşan MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, Anayasa’nın ilk 3 maddesinin değiştirilemeyeceğini ve 4. Maddede yazılı olduğu biçimde bunun teklif dahi edilemeyeceğini hatırlattı. “Bu komisyonun yeni anayasa yapmak gibi bir görevi de yok” dedi.

İMRALI’YA TEŞEKKÜR

Yeni Yol Grup Başkanvekili Mehmet Emin Ekmen, Erdoğan, Bahçeli ve DEM Grubu’nun yanı sıra terörist başının adını vermedi ancak “İmralı’ya teşekkür” etti.

KAVALA ÇAĞRISI

DEM Parti Erzurum Milletvekili Meral Danış Beştaş Öcalan için “Umut hakkı” istedi, “Can Atalay, Selahattin Demirtaş ve Osman Kavala için de bu komisyon inisiyatif almalı” dedi.

İMAMOĞLU VE BAŞKANLAR

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, ise Can Atalay ile Ekrem İmamoğlu başta olmak üzere tutuklu belediye başkanlarını gündeme getirdi. Komisyonun asla bir Anayasa çalışması yapamayacağını söyledi ve kayyum uygulamasının sona ermesini de istedi.

Kırmızı Antorium

TBMM Tören Salonu’nun ortasında mutluluk ve bereket anlamına gelen kırmızı Antorium çiçeği yer aldı.

KOMİSYONDAN NOTLAR

- Komisyon toplantısı Meclis’in en büyük salonu olan ve resepsiyonların da verildiği TBMM Tören Salonunda yapıldı. Başkan Kurtulmuş konuşması öncesi salonda bulunan 48 milletvekiliyle tek tek tokalaştı.

- Toplantı salonunda Kurtulmuş’un sağında 21 AKP milletvekili ile 3 Yeni Yol Partili milletvekili oturdu. Solunda ise CHP, DEM, MHP ve diğer parti temsilcileri yer aldı. Komisyon toplantısı için yeni masa ve sandalyeler alındığı da dikkat çekti. İlk toplantıda grubu

olan parti temsilcilerine 20, olmayanlara ise

10’ar dakika konuşma süresi verildi.

- Komisyonu izleyen gazeteciler önceden akredite edildi ve özel kart hazırlandı. Her medya kurumuna bir kontenjan tanındı. Toplantı salonuna medya kuruluşlarının kameraman ve foto muhabirleri alınmadı. TBMM Başkanlığı video ve fotoğraf çekerek gazetecilere dağıttı.