1979 yılında John ve Frances Aggis çifti tarafından Kalgoorlie altın madenleri bölgesinde keşfedilen külçe, on yıllar sonra yeniden gündeme geldi. Metal dedektörüyle yapılan aramalar sırasında yerin altında tespit edilen 19 santimetre genişliğindeki bu nadir parça, uzun süre İsviçre’deki özel bir koleksiyonda muhafaza edildi. Eserin açık artırmadaki başlangıç fiyatı 400 bin dolar olarak belirlendi.

DOĞAL FORMUNU KORUYAN NADİR PARÇALARDAN BİRİ

Heritage Auctions yetkilileri, çıkarılan altınların büyük bir kısmının eritilerek mücevher veya madeni paraya dönüştürülmesi nedeniyle bu boyutlardaki doğal külçelerin son derece nadir olduğunu vurguluyor. Uzmanlar, doğal yollarla oluşmuş büyük bir altın külçesine rastlama ihtimalinin, değerli taşların bulunma oranından çok daha düşük olduğunu ifade ediyor.

ALTIN MADENCİLİĞİ TARİHİNDE ÖNEMLİ YERİ VAR

Avustralya, 19. yüzyıldan bu yana dünyanın en zengin altın yataklarına sahip bölgelerinden biri olarak biliniyor. "Altın Güzellik" ismi verilen bu külçenin bulunduğu Kalgoorlie bölgesi, kıtanın madencilik tarihinde stratejik bir öneme sahip. Söz konusu satışın, nadir metal koleksiyoncuları arasında yoğun ilgi görmesi bekleniyor.