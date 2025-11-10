Samsun’un 19 Mayıs ilçesinde yaşayan emekli işçi Nedim Taflan, 10 yıl önce tesadüfen başladığı bambu yetiştiriciliğiyle dikkat çekiyor. Trabzon’da bir tanıdığının bahçesinde gördüğü bambudan etkilenen Taflan, 5 kök bambu fidesi alarak memleketine döndü. 4,5 dönümlük arazisine diktiği bambuların bakımını özenle yaparak yıllar içinde çoğalttı ve hem satışını yapıp hem de kendi işlerinde kullandığı bambulardan 500 bin TL’nin üzerinde gelir elde etti.

"500 BİN LİRANIN ÜZERİNDE GELİR ELDE ETTİM"

Taflan, “Bu süreçte pek çok kişiye fidan vererek yetiştirmelerine vesile oldum, hala da uğraşıyorum. Bambuyu yetiştirdiğim araziyi 4,5 dönüm olarak satın almıştım. Şu ana kadar toplamda 500 bin liranın üzerinde gelir elde ettim. Bakımı da gerçekten basit. Toprak orman toprağı olunca zaten kendi kendini besliyor. Ancak bambunun olduğu yerde başka bir ürün verimli olmuyor. Alttan yürüyen kökleri, yanına ektiğiniz kivi, fındık veya başka ağaçları kurutabiliyor” dedi.

"KEMİK ERİMESİNE İYİ GELDİĞİ SÖYLENİYOR"

Karadeniz’de bambunun yaygınlaştırılarak ekonomiye katkı sağlamasını isteyen Taflan, “Bambuyu tesadüfen edindim. Trabzon’da bir tanıdığımı ziyarete gittiğimde orada bambu fidanları gördüm. Rica ettim, 5 adet köklü fidan aldım ve Samsun’a getirip farklı yerlere dikerek başladım. Benim emeğimle, Allah’ın da vergisiyle her yıl çoğaldı. Kendi kendine büyüdü, gelişti ve bugünkü hale geldi” dedi.

"ÇOK UĞRAŞTIRAN BİR YANI YOK"

Bambunun çok yönlü bir bitki olduğuna dikkat çeken Taflan, “Devlet ve millet ekonomisine katkı sağlayacak bir ürün. Sanat değeri var, inşaat ve dekorasyon işlerinde her yerde kullanılan, dayanıklı ve güçlü bir ağaç tipi. Yetiştirmesi kolay. Temizlik, sulama gibi bazı bakımları var, onları yaptıktan sonra çok uğraştıran bir yanı yok. Yaklaşık 10 yıldır yetiştiriyorum. Satıyorum, kullanıyorum; bahçemde kendi işlerimde değerlendiriyorum. İlk çıkan üç yaprağın birleştiği yerde su birikir, onu alıp içiyorsunuz. Kemik erimesine faydalı olduğu söyleniyor. Kaval yapımında da ayrıca kullanılıyor. Satarken bambuyu kökünden kesiyorum; boyları 12-18 metreye kadar ulaşabiliyor. Bambu da diğer ağaçlar gibi çevre dostu bir bitkidir” ifadelerini kullandı.